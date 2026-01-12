ANSES: esto es lo mínimo que cobrará un jubilado en enero del 2026

A diferencia de los jubilados que cobran la máxima, los adultos mayores que reciben la mínima cobrarán sus haberes bajo la metodología de terminación de DNI por día, siendo solo un grupo. Además, Anses pagará su mensualidad y el nuevo bono en conjunto.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de jubilados en enero del 2026, son las siguientes:

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.

Anses: este es el monto mínimo que cobrará un jubilado en enero

Anses ya lo inició con las primeras acreditaciones de los haberes de enero para jubilados, con un monto que llega compuesto con 2 importantes novedades para los adultos mayores que reciben la mínima: aumentó más alto del último tiempo y luego refuerzo económico. A partir de ello, el organismo nacional desglosó el monto que aporta cada uno de ellos a la mensualidad.

El aumento finalmente es del 2.47%, e impacta de manera igualitaria para jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Desde abril del 2025, que los beneficiarios de Anses no recibían un incremento que superara este número.

Hay que tener en cuenta que aquellas jubilados que cobran la mínima, además recibirán por parte del gobierno nacional, un importante bono de 70 mil pesos. Este refuerzo económico fue confirmado recientemente por Anses, anunciando, también que se mantendrá durante todo el 2026 y no sufrirá ningún tipo de incremento.

Lo mínimo que cobrará un jubilado de Anses en el mes de enero entre aumento y bono será: