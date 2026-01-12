No es para todos: ANSES confirmó un pago de $2.350.000 para jubilados antes de que termine enero

Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.

Fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de enero de 2026.

jubilados, anses

Pero esta no fue la única confirmación de ANSES, ya que también se anunció cuánto es lo mínimo que va a cobrar un jubilado y sorprendió a muchos al anunciar un pago de $2.350.000.

En el caso de aquellos jubilados que cobren la mínima, ANSES aseguró que, con el bono de $70.000, nadie cobrará menos de $419.299. En tanto, también dio a conocer que el monto máximo a cobrar será de $2.350.453,71

De cuánto será el aumento de ANSES a jubilados en febrero

Si bien, ANSES aún no confirma el porcentaje de aumento a jubilados en febrero, las consultoras ya adelantaron su pronóstico.

Vale recordar que los aumentos de ANSES están determinados por el porcentaje de inflación de hace dos meses y este se anuncia esta semana. Pero, las consultoras, ya adelantaron de cuánto podría ser y ubican ese porcentaje en un 2,4%.