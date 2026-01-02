ANSES anunció un nuevo refuerzo económico para jubilados en enero del 2026

ANSES pone primera en este 2026 y se prepara para comenzar con las primeras acreditaciones de haberes de casi todas las prestaciones, que arrancarán el próximo 9 de enero. Los jubilados, además de saber las fechas de pago y del monto a cobrar tras la oficialización del aumento, recibieron la noticia de que se les pagará un nuevo refuerzo económico.
Aquellos jubilados que cobran la mínima verán reforzado sus haberes durante todo el 2026, con un importante bono de 70 mil pesos que acredita ANSES, pero que gestiona el gobierno nacional. Desde el organismo explicaron quiénes lo cobrarán, y las demás condiciones para tener en cuenta sobre esta asistencia económica.
ANSES: calendario de pago de enero confirmado para jubilados
ANSES confirmó de manera exclusiva las fechas del mes de enero en el que comenzará a pagarle a jubilados. Si bien se oficializará a inicios de mes, estos dos grupos son los únicos que conocen las fechas que compone su calendario de pago.
Las fechas elegidas por ANSES para jubilados en enero, son las siguientes:
Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima
- Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.
Fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de enero de 2026.
ANSES anunció un nuevo bono para jubilados: cómo funciona
El cobro de la mensualidad de ANSES no se limita exclusivamente a los haberes que tocan mes a mes, sino que cada grupo de beneficiario tiene la posibilidad de cobrar determinados bonos o refuerzos económicos.
Los bonos extra suelen darse especialmente para los beneficiarios de las distintas asignaciones sociales, pero para este 2026, ANSES confirmó que se replicará en los jubilados, tal cual ocurrió durante el año pasado. El organismo nacional confirmó el pago de un refuerzo para un grupo en particular de los adultos mayores.
Las principales condiciones del nuevo bono confirmado por ANSES para jubilados son las siguientes:
- Está apuntado a jubilados de la mínima, pensionados y PUAM
- Es de 70 mil pesos
- Llega a la par de la mensualidad
- Se replicará durante todo el 2026
- No tendrá aumento en todo el año