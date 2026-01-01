ANSES hizo oficial las fechas de pago y los nuevos montos para AUH en enero del 2026

ANSES informó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo cobrará sus haberes con aumento en enero, pero además se verá reforzado por el bono de la Tarjeta Alimentar.

Las serían las fechas elegidas por ANSES para el pago de AUH y de la Tarjeta Alimentar en enero son las siguientes:

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.

ANSES bono AUH y SUAF

ANSES hizo oficial el porcentaje de aumento: cuánto cobrará AUH en enero

El primer mes del año arranca con una gran noticia para cada uno de los beneficiarios de ANSES, ya que será el incremento más alto del mes de marzo a esta parte. Hay que saber que esto impactará inclusive en varios bonos.

Se trata de un aumento del 2.47%, que impacta en los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones sociales por igual. El porcentaje surge de la inflación correspondiente al mes de noviembre del gobierno de Javier Milei.

Los nuevos montos para AUH con el aumento confirmado de ANSES son los siguientes:

AUH: $125.529,58

$125.529,58 AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

Este aumento no impacta en el pago de la Tarjeta Alimentar, que continuará manejando los siguientes montos: