ANSES: cuándo comienza el pago de jubilados

Las fechas elegidas por ANSES para jubilados en enero, son las siguientes:

Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.

Fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de enero de 2026.

ANSES: este es el nuevo aumento para jubilados en enero

A partir del anuncio del porcentaje de inflación del INDEC del gobierno de Javier Milei, ANSES logró conocer el aumento que le dará a cada grupo de beneficiarios en enero del 2026. Con el comienzo del año, se oficializó a través de las redes.

Se trata del aumento más alto de ANSES en los últimos 6 meses, siendo del 2.47% para enero. Previo a esto, puntualmente desde mayo del 2025, ya que desde entonces jamás se superó el 2.34%.

A esto debe sumarse que, exclusivamente los jubilados que cobran el monto mínimo, recibirán por parte del gobierno de Javier Milei un bono extra de 70 mil pesos en enero. Este se va a replicar durante todo el 2026, y está confirmado que no sufrirá ningún tipo de aumento.

Con este aumento de ANSES, jubilados de la mínima y de la máxima cobrarán los siguientes montos en enero: