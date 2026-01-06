ANSES: cuándo comienza el pago de jubilados

ANSES arranca un 2026 más que preparado, y es que tiene toda la información lista en relación con lo que será el primer pago de haberes para cada uno de los beneficiarios. Los jubilados ya tienen en claro que en enero cobran con aumento y bono, pero además, ahora tienen detallada las fechas en las que irán cobrando a lo largo del mes.
Los jubilados comenzarán a cobrar sus haberes a partir del próximo viernes 9 de enero, y a diferencia de diciembre, el pago se hará con la metodología de pago por terminación de DNI, acreditando a un grupo por día en lo que respecta a los de la mínima. La mensualidad de los adultos mayores de ANSES que menos cobran llega reforzado por un bono extra de 70 mil pesos.
ANSES: calendario de pago de enero confirmado para jubilados
ANSES confirmó de manera exclusiva las fechas del mes de enero en el que comenzará a pagarle a jubilados. Si bien se oficializará a inicios de mes, estos dos grupos son los únicos que conocen las fechas que compone su calendario de pago.
Las fechas elegidas por ANSES para jubilados en enero, son las siguientes:
Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima
- Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.
Fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de enero de 2026.
ANSES: este es el nuevo aumento para jubilados en enero
A partir del anuncio del porcentaje de inflación del INDEC del gobierno de Javier Milei, ANSES logró conocer el aumento que le dará a cada grupo de beneficiarios en enero del 2026. Con el comienzo del año, se oficializó a través de las redes.
Se trata del aumento más alto de ANSES en los últimos 6 meses, siendo del 2.47% para enero. Previo a esto, puntualmente desde mayo del 2025, ya que desde entonces jamás se superó el 2.34%.
A esto debe sumarse que, exclusivamente los jubilados que cobran el monto mínimo, recibirán por parte del gobierno de Javier Milei un bono extra de 70 mil pesos en enero. Este se va a replicar durante todo el 2026, y está confirmado que no sufrirá ningún tipo de aumento.
Con este aumento de ANSES, jubilados de la mínima y de la máxima cobrarán los siguientes montos en enero:
-
Jubilación mínima: $349.303,33 + bono de $70.000 = $419.303,33
- Jubilación máxima: $2.329.374,67