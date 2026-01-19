donald trump y corina machado presidente de Estados Unidos, evitó este lunes dar una definición clara sobre el eventual uso de fuerzas militares para tomar el control de Groenlandia. Y respondió: “Sin comentarios”, ante una consulta realizada durante una entrevista telefónica con NBC News.
Donald Trump sorprendió de nuevo, ahora al amenazar a Groenlandia porque no le dieron el Nobel de la paz
El presidente de Estados Unidos vinculó su frustración por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz con la posibilidad de endurecer su postura sobre Groenlandia
La declaración se produjo en medio de la ofensiva política y económica impulsada por la Casa Blanca para avanzar sobre el territorio.
El sábado, Trump anunció la aplicación de aranceles del 10% a Dinamarca y a otros siete países europeos, una medida que, según explicó, se mantendrá vigente hasta alcanzar un acuerdo que le permita a Washington asumir el control de Groenlandia.
La molestia porque no le dieron el Nobel de la paz
Trump volvió a vincular el tema con su frustración por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz el año pasado. De acuerdo con una revelación de PBS, Trump envió un mensaje al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en el que relacionó ambos asuntos y expresó su malestar.
De todas maneras, la ganadora del Premio del año pasado y líder de la oposición en Venezuela, Corina Machado, le llevó la medalla a Trump cuando lo visitó en la Casa Blanca luego de la captura de Nicolás Maduro.
“Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras más, ya no siento la obligación de pensar puramente en la Paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”, escribió el presidente estadounidense.
Trump también rechazó la idea de que el gobierno noruego no tenga incidencia sobre la decisión del Nobel. “Noruega lo controla totalmente a pesar de lo que dicen”, afirmó en la misma entrevista con NBC News.
Noruega figura entre los países alcanzados por los nuevos aranceles anunciados por Trump, que, según indicó el propio mandatario en redes sociales, comenzarían a regir a partir del 1 de febrero.
Además, el presidente estadounidense cuestionó a los líderes europeos que rechazan su estrategia sobre Groenlandia y sostuvo que la isla es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos frente a amenazas externas. En ese sentido, instó a Europa a concentrarse en el conflicto entre Rusia y Ucrania. “Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania porque, francamente, ya ven lo que les ha traído”, señaló.