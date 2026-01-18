El Comité del Premio Nobel aclaró que la medalla de la Paz no se transfiere, tras el gesto de Machado a Trump

El "gesto" de Corina Machado hacia Donald Trump

El gesto de la líder opositora venezolana, realizado durante su visita a la Casa Blanca la semana pasada, fue presentado como un reconocimiento a Trump por su rol en la diplomacia regional tras la captura de Nicolás Maduro.

Machado Corina Corina Machado se reunió con Donald Trump y le regaló el Premio Nobel de la Paz.

Frente a esa interpretación, la Academia remarcó que el premio se otorga por contribuciones realizadas hasta el momento del anuncio y que no es función del Comité pronunciarse sobre la actividad política cotidiana de los premiados ni sobre sus decisiones posteriores, que son de responsabilidad individual.

En cuanto al uso de los objetos físicos, los estatutos de la Fundación Nobel son claros: no existen restricciones que impidan a un laureado conservar, regalar, vender o donar su medalla y su diploma.

La historia del premio registra diversos antecedentes en ese sentido, desde donaciones institucionales —como las realizadas por las familias de Kofi Annan o Christian Lous Lange— hasta ventas millonarias con fines humanitarios, como la del periodista Dmitry Muratov en beneficio de refugiados ucranianos. También existen episodios controvertidos, como cuando el escritor Knut Hamsun entregó su distinción al jerarca nazi Joseph Goebbels.

Con esta comunicación, el Comité Noruego del Premio Nobel busca preservar el prestigio de la institución frente a los movimientos de la geopolítica actual. Más allá del impacto político del traspaso de la medalla en Washington, para la historia oficial del Nobel el Premio de la Paz 2025 seguirá perteneciendo, de manera inalterable, a la dirigente venezolana.

Fuente: Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO