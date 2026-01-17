Por qué en Estados Unidos están prohibiendo la venta de algunos chocolates

Una reciente medida de seguridad alimentaria generó preocupación en el mercado de dulces en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) coordinó el retiro urgente de diversos productos pertenecientes a la marca Spring & Mulberry. El motivo central de esta decisión radica en una potencial contaminación con salmonela, un riesgo que surgió tras los resultados arrojados por pruebas de laboratorio rutinarias.
Una alerta sanitaria en Estados Unidos retira del mercado varias barras de chocolate por posible contaminación con salmonela
Inicialmente, la alerta recayó sobre una única variedad de la marca. Sin embargo, la situación cambió rápidamente durante la semana. La empresa fabricante, tras consultar con las autoridades sanitarias, decidió expandir el retiro a ocho productos diferentes. Esta acción preventiva busca eliminar cualquier margen de peligro, dado que la bacteria puede manifestarse de manera intermitente y resultar difícil de identificar en los controles estándar.
La lista de productos retirados en Estados Unidos
La preocupación principal surge porque los lotes afectados se fabricaron en el mismo equipo y durante el mismo período temporal que la muestra positiva inicial. Los consumidores deben prestar atención a una amplia gama de sabores de este chocolate. Entre las variedades comprometidas figuran Earl Grey (identificable por su caja púrpura), Lavender Rose (caja azul claro), Mango Chili (caja naranja) y la versión Mint Leaf, que originó la investigación.
El listado de artículos prohibidos continúa con otros sabores específicos. Se incluyen las barras de Mixed Berry, Mulberry Fennel y Pecan Date, esta última reconocible por su empaque amarillo. También entraron en la categoría de riesgo los Pure Dark Minis. Estos productos estuvieron disponibles para la venta al público desde el 15 de septiembre de 2025 en tiendas de comestibles, comercios especializados y plataformas digitales a lo largo de todo el territorio nacional.
Riesgos sanitarios
La ingestión de alimentos afectados por salmonela conlleva peligros significativos para la salud pública. Aunque frecuentemente causa malestares digestivos temporales como fiebre, diarrea o vómitos, el cuadro clínico puede complicarse según el paciente. La FDA advirtió que la infección resulta potencialmente mortal para niños pequeños, personas mayores y aquellos ciudadanos con sistemas inmunológicos debilitados. En instancias raras, el organismo patógeno ingresa al torrente sanguíneo, lo que deriva en padecimientos severos como endocarditis o artritis.
Afortunadamente, hasta la fecha del anuncio, no se confirmaron enfermedades relacionadas con el consumo de este chocolate en particular. A pesar de ello, la indicación oficial se mantiene estricta: el producto debe desecharse de inmediato. Quienes adquirieron alguna de estas barras pueden verificar el número de lote impreso en el envoltorio plástico interior. Para gestionar el reembolso correspondiente, la compañía solicitó el envío de una fotografía de dicho código al correo electrónico habilitado específicamente para este retiro masivo.