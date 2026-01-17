Por qué en Estados Unidos están prohibiendo la venta de algunos chocolates

El listado de artículos prohibidos continúa con otros sabores específicos. Se incluyen las barras de Mixed Berry, Mulberry Fennel y Pecan Date, esta última reconocible por su empaque amarillo. También entraron en la categoría de riesgo los Pure Dark Minis. Estos productos estuvieron disponibles para la venta al público desde el 15 de septiembre de 2025 en tiendas de comestibles, comercios especializados y plataformas digitales a lo largo de todo el territorio nacional.

Riesgos sanitarios

La ingestión de alimentos afectados por salmonela conlleva peligros significativos para la salud pública. Aunque frecuentemente causa malestares digestivos temporales como fiebre, diarrea o vómitos, el cuadro clínico puede complicarse según el paciente. La FDA advirtió que la infección resulta potencialmente mortal para niños pequeños, personas mayores y aquellos ciudadanos con sistemas inmunológicos debilitados. En instancias raras, el organismo patógeno ingresa al torrente sanguíneo, lo que deriva en padecimientos severos como endocarditis o artritis.

Afortunadamente, hasta la fecha del anuncio, no se confirmaron enfermedades relacionadas con el consumo de este chocolate en particular. A pesar de ello, la indicación oficial se mantiene estricta: el producto debe desecharse de inmediato. Quienes adquirieron alguna de estas barras pueden verificar el número de lote impreso en el envoltorio plástico interior. Para gestionar el reembolso correspondiente, la compañía solicitó el envío de una fotografía de dicho código al correo electrónico habilitado específicamente para este retiro masivo.