Arqueólogo ruso detenido por pedido de Ucrania causa un conflicto internacional

Las tensiones diplomáticas en Europa del Este sumaron un nuevo capítulo tras la detención de un investigador del Museo del Hermitage en Varsovia. El gobierno de Rusia convocó al embajador polaco para expresar su enérgico rechazo ante la captura del académico, quien permanece bajo custodia a la espera de una decisión judicial sobre su posible traslado a Ucrania. Las autoridades de Kiev solicitaron su captura internacional por presuntas actividades ilegales en territorios ocupados.
El protagonista del incidente es Aleksandr B., un arqueólogo empleado por la prestigiosa institución de San Petersburgo. Agentes de la Agencia de Seguridad Interna (ABW) lo interceptaron el mes pasado en un hotel de la capital polaca. El sospechoso viajaba desde los Países Bajos hacia los Balcanes, donde tenía previsto impartir una serie de conferencias, cuando las fuerzas de seguridad ejecutaron la orden de detención que pesaba sobre él.
La solicitud de extradición hacia Ucrania
La justicia polaca debe determinar este jueves si entrega al detenido a las autoridades ucranianas. La fiscalía de Kiev sostiene que el investigador dirigió excavaciones no autorizadas en la antigua ciudad de Mirmekion, ubicada en la península de Crimea. Según los informes presentados, estos trabajos provocaron la destrucción parcial de un sitio considerado patrimonio cultural, lo que motivó la persecución penal en medio del contexto de la guerra.
El tribunal de distrito de Varsovia aprobó recientemente la extensión de la prisión preventiva para el académico hasta el 4 de marzo. Piotr Antoni Skiba, portavoz de la fiscalía, indicó a la prensa local que la documentación enviada por la parte demandante cumple con todos los requisitos formales. Desde el punto de vista técnico, los fiscales polacos no encontraron objeciones en los papeles de extradición presentados, lo que complica el panorama legal para el ciudadano ruso.
El reclamo de Rusia y la tensión con Polonia
La reacción del Kremlin no tardó en llegar. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso citó al embajador Krzysztof Krajewski para exigir la liberación inmediata del arqueólogo. Moscú calificó las acusaciones como absurdas y advirtió sobre las consecuencias de entregar a su ciudadano a lo que denominaron una maquinaria punitiva. Argumentaron que el científico visitó otros países europeos sin problemas antes de su llegada a suelo polaco, lo que, según su visión, demuestra el carácter político del caso.
Funcionarios rusos presentaron supuestas pruebas que acreditarían que las investigaciones en la península de Kerch contaban con los permisos necesarios. Sin embargo, la cancillería polaca se limitó a comunicar que la información del caso se encuentra bajo verificación. Este incidente profundiza el deterioro de las relaciones bilaterales, marcadas por la expulsión recíproca de cónsules y las acusaciones constantes de sabotaje y guerra híbrida desde el inicio de la invasión a gran escala.