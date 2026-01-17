museo Ucrania pidió la detención del arqueólogo, que trabaja para el Museo del Hermitage en Varsovia.

El tribunal de distrito de Varsovia aprobó recientemente la extensión de la prisión preventiva para el académico hasta el 4 de marzo. Piotr Antoni Skiba, portavoz de la fiscalía, indicó a la prensa local que la documentación enviada por la parte demandante cumple con todos los requisitos formales. Desde el punto de vista técnico, los fiscales polacos no encontraron objeciones en los papeles de extradición presentados, lo que complica el panorama legal para el ciudadano ruso.

El reclamo de Rusia y la tensión con Polonia

La reacción del Kremlin no tardó en llegar. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso citó al embajador Krzysztof Krajewski para exigir la liberación inmediata del arqueólogo. Moscú calificó las acusaciones como absurdas y advirtió sobre las consecuencias de entregar a su ciudadano a lo que denominaron una maquinaria punitiva. Argumentaron que el científico visitó otros países europeos sin problemas antes de su llegada a suelo polaco, lo que, según su visión, demuestra el carácter político del caso.

Funcionarios rusos presentaron supuestas pruebas que acreditarían que las investigaciones en la península de Kerch contaban con los permisos necesarios. Sin embargo, la cancillería polaca se limitó a comunicar que la información del caso se encuentra bajo verificación. Este incidente profundiza el deterioro de las relaciones bilaterales, marcadas por la expulsión recíproca de cónsules y las acusaciones constantes de sabotaje y guerra híbrida desde el inicio de la invasión a gran escala.