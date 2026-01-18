Los incendios en el Sur de Chile ya causaron la muertes de por lo menos 16 personas

incendios en chile1 Los incendios se desataron en la región del Biobío. Foto: Diario La Nación de Chile

Estado de catástrofe en el Sur de Chile

El presidente Gabriel informó que los incendios forestales que afectan al sur del país dejaron al menos 15 personas fallecidas sólo este domingo y obligaron a evacuar a unas 50.000, principalmente en las regiones de Biobío y Ñuble, donde el avance del fuego y las condiciones climáticas extremas configuran un escenario crítico.

Brigadistas, bomberos y Fuerzas Armadas intentan contener el avance de las llamas en zonas pobladas ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

“Las alertas de evacuación son claves para que las personas las cumplan una vez que las reciben, especialmente por la forma y modo en que se está desarrollando el incendio. En consecuencia, lo que podemos informar hasta ahora es que son personas que han sido encontradas en el lugar del despliegue del incendio”, comentó el secretario de Estado.

También, mencionó que están al tanto de la zona exacta en que se produjeron los decesos, pero explicó que “por razones de prudencia, nosotros no la vamos a transmitir públicamente, porque la policía se encuentra trabajando en estos momentos”.

Previamente, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, había confirmado una víctima fatal en Bulnes, región de Ñuble, lo que, hasta el momento, elevaría a 16 la cantidad de víctimas fatales.

Las autoridades manifestaron que el balance puede variar en las próximas horas, conforme avancen las labores de emergencia.