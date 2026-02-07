ProMendoza promocionó vinos mendocinos en una gira comercial por Europa

Las actividades comenzaron en Madrid, en la Embajada Argentina, donde se realizó la primera degustación organizada por ProMendoza en esa ciudad, dirigida a importadores, distribuidores y referentes del canal Horeca. En ese contexto, se desarrolló también una charla a cargo de la reconocida sommelier Pilar Oltra, fundadora y CEO de Vinology. La convocatoria, encabezada por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, y la titular de ProMendoza, Patricia Giménez, superó las 70 personas, reflejando el interés del mercado español por el vino argentino.

Posteriormente, la gira continuó en Barcelona, en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina, donde se llevó a cabo la primera degustación de vinos argentinos organizada por ProMendoza en esa ciudad, con una convocatoria igualmente destacada. Al igual que en Madrid, el eje estuvo puesto en fortalecer vínculos comerciales y ampliar la presencia del vino mendocino en restaurantes, vinotecas y cadenas de distribución.