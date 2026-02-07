ProMendoza organizó una misión comercial en Europa que tuvo su primera escala en España, con el objetivo de promocionar los vinos mendocinos y argentinos en un mercado que evidencia un interés creciente por las etiquetas del Nuevo Mundo. La acción formó parte de la gira desarrollada en el marco de la Feria Wine Paris 2026 y buscó, además, relevar nuevas tendencias en producción y comercialización, como los vinos y los spirits.
ProMendoza promocionó vinos mendocinos en una gira comercial por Europa
Las actividades comenzaron en Madrid. Mendoza se sube a las nuevas tendencias de producción y comercialización
Las actividades comenzaron en Madrid, en la Embajada Argentina, donde se realizó la primera degustación organizada por ProMendoza en esa ciudad, dirigida a importadores, distribuidores y referentes del canal Horeca. En ese contexto, se desarrolló también una charla a cargo de la reconocida sommelier Pilar Oltra, fundadora y CEO de Vinology. La convocatoria, encabezada por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, y la titular de ProMendoza, Patricia Giménez, superó las 70 personas, reflejando el interés del mercado español por el vino argentino.
Posteriormente, la gira continuó en Barcelona, en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina, donde se llevó a cabo la primera degustación de vinos argentinos organizada por ProMendoza en esa ciudad, con una convocatoria igualmente destacada. Al igual que en Madrid, el eje estuvo puesto en fortalecer vínculos comerciales y ampliar la presencia del vino mendocino en restaurantes, vinotecas y cadenas de distribución.
La misión se desarrolló en un contexto de creciente visibilidad de la gastronomía argentina en Europa, especialmente en España, fenómeno que impulsa un mayor consumo de vinos nacionales en espacios donde antes tenían menor protagonismo. Esta tendencia contribuye al incremento de las exportaciones de vino argentino al mercado español, donde el producto comienza a consolidar su posicionamiento.
Participaron de la misión comercial las siguientes bodegas mendocinas: Bodega Araujo, Cinco Sentidos, Gualtallary Wines, Las Perdices, Mi Estancia, Mi Terruño, Titarelli, Viña Alta, Don Rosendo, Huentala Wines y Krontiras.