Colegio de abogados consideró que la reforma laboral aumentará la cantidad de juicios laborales

Para el CPACF, la limitación en la actualización de los créditos laborales mediante el uso de tasas de interés que no alcanzan a cubrir la inflación real representa una vulneración de derechos constitucionales. Esta postura sostiene que la reforma busca favorecer la previsibilidad empresarial a costa de la pérdida de valor de las acreencias judiciales.

¿Menos costos o más juicios?

Contrario al objetivo oficial de reducir la "industria del juicio", especialistas en derecho laboral advierten que el escenario resultante podría ser el opuesto. Abogados laboralistas señalaron que la ambigüedad en la redacción de algunos artículos y la quita de multas por falta de registro laboral terminarán por incrementar la litigiosidad.

"Cuando se eliminan incentivos para la registración y se precarizan los cálculos indemnizatorios, lo que se genera es una mayor incertidumbre que termina resolviéndose en los tribunales, no fuera de ellos", aseguraron expertos del sector.

Impacto en los honorarios profesionales

Otro de los puntos de mayor fricción es el cambio en la base de cálculo para los honorarios de los abogados. Según publicó El Cronista, existe un malestar generalizado por la implementación de topes y nuevas metodologías que reducen la retribución de los letrados en los procesos judiciales. Los profesionales consideran que se está atacando el ejercicio de la abogacía al desjerarquizar su trabajo y limitar su capacidad de cobro frente a sentencias firmes.

Algunos cambios en el fuero laboral

Tres ejes centrales que explican el malestar de los abogados y las cámaras del sector:

El fin de las multas por falta de registro:

Uno de los cambios más drásticos es la derogación de las multas (establecidas originalmente en las leyes 24.013 y 25.323) que penalizaban el empleo "en negro". Si un trabajador no estaba registrado, la indemnización podía duplicarse o triplicarse. Ahora se eliminan estas sanciones para incentivar la regularización.

Los abogados laboralistas sostienen que, al no haber castigo económico por no registrar a un empleado, las empresas no tienen incentivos reales para cumplir la ley, lo que terminará en más juicios para demostrar la relación laboral.

El nuevo cálculo de intereses (la "licuación"):

El punto que más afecta los honorarios y el monto que recibe el trabajador es el tope a los intereses. La reforma establece que la actualización de los créditos laborales no puede superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa pura del 3% anual.

En contextos de alta inflación, los procesos judiciales suelen durar años. Si la tasa judicial queda por debajo de la inflación real o de otras tasas financieras, las empresas podrían encontrar "negocio" en estirar los juicios, ya que la deuda se achica en términos reales con el tiempo.

Impacto en el "Derecho de Propiedad":

El Colegio Público de Abogados (CPACF) puso el grito en el cielo porque considera que los honorarios tienen carácter alimentario. Al reducirse la base de cálculo de las indemnizaciones (por la quita de multas y topes de interés), el porcentaje que cobran los abogados por su trabajo también cae drásticamente. Para los profesionales se trata de una confiscación de su trabajo ya realizado en causas que estaban en curso.

