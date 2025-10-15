Inicio empresas Día de la Madre
Especial Día de la Madre: Yacopini ofrece un 50% de descuento en la primera cuota de tu Chevrolet O KM

El concesionario líder en Cuyo, lanza una promoción especial para el Plan de Ahorro Chevrolet, con un descuento en la primera cuota de los modelos Onix y Tracker. Además, los gastos de retiro quedan en $500.000 por todo concepto

Por UNO
Durante los próximos tres días, Territorio Yacopini celebra el Día de la Madre con una promoción exclusiva del Plan de Ahorro Chevrolet: quienes suscriban un plan para un Onix o una Tracker podrán acceder a un 50% de descuento en la primera cuota y a gastos de retiro fijos de $500.000.

La propuesta alcanza a dos de los modelos más elegidos del mercado y se presenta como una oportunidad ideal para quienes buscan acceder a su 0 km con beneficios concretos en precio y financiación.

Al respecto, Leonardo Lecea, gerente de Plan de Ahorro Chevrolet, explicó: “Se trata de un beneficio exclusivo para Plan de Ahorro Chevrolet, de Yacopini, donde tenés el 50% bonificado en la primera cuota de los modelos Onix y Tracker.”

En este sentido, Lecea, agregó que estos dos vehículos son los más elegidos por los argentinos: “La Tracker es la SUV más vendida del país, y ahora va a resultar más simple obtenerla. Es que se le suma a este beneficio del 50% en la cuota inicial, que los gastos de entrega en ambos modelos quedan en tan solo $500.000 por todo concepto, es decir, patentamiento, flete y demás”.

Más allá de los beneficios antes mencionados, Lecea remarcó que el valor de la segunda cuota en ambos casos no superará los $170.000.

Impacto real en los costos finales

“Hoy en día, un auto como el Onix, de unos $27 millones, tiene aproximadamente $2.800.000 en gastos de retiro. Es un montón de plata lo que se ahorraría cada cliente con esta promoción. Hoy la

gente da por sentado que sacar un cero a la calle implica patentamiento, flete. Todo eso lo bonifica Yacopini para que solo tengan que pagar $500.000.”, remarcó Lecea.

El gerente agregó que esos montos también pueden aprovecharse estratégicamente dentro del plan: “Son un montón de gastos que la gente se ahorra y que puede destinar a licitar o adelantar cuotas pero, más que nada, la propuesta hace hincapié en el beneficio de suscribirse con una cuota de no más de $170.000 en cualquiera de los dos modelos, y $500.000 en gastos de retiro por todo concepto.”

Plan Chevrolet Onix: tecnología, seguridad y confort en un mismo modelo

El Chevrolet Onix LT Turbo MT combina diseño, conectividad y rendimiento, destacándose como uno de los modelos más completos de su categoría. Con 6 airbags, control de estabilidad y tracción, y una estructura reforzada, ofrece altos estándares de seguridad.

En el interior, cuenta con pantalla táctil MyLink de 8”, conectividad inalámbrica, Wi-Fi nativo para hasta 7 dispositivos, y tecnología OnStar con asistencia 24/7. Su motor 1.0 turbo de aluminio con transmisión manual de 6 velocidades garantiza un rendimiento superior y bajo consumo, ideal para el uso urbano y viajes largos.

El Onix también se destaca por su diseño elegante y funcional, con llantas de acero High Vent de 15”, detalles cromados y equipamiento interior de alta calidad.

“El Onix hoy es el auto más barato del país dentro de su segmento y el más equipado. Es el único que ofrece una motorización turbo con gran equipamiento y seis airbags. Que un auto de entrada de gama ya sea turbo es una ventaja a tener en cuenta cuando se va a elegir un 0 Km por sobre otro en el mismo rango de precios”, sumó Lecea.

Tracker 2026: el SUV que evolucionó donde más te importa

La Chevrolet Tracker 2026 representa la nueva generación de SUV de la marca, con un diseño robusto y moderno, interior totalmente renovado y un nivel de equipamiento que eleva la experiencia de manejo.

Disponible en varias versiones (LT, LTZ, Premier y RS AT Turbo), incorpora motor turbo con caja automática de 6 velocidades, proyección y cargador inalámbrico para smartphones, techo solar panorámico, y avanzados sistemas de seguridad como alerta de colisión frontal con frenado de emergencia, alerta de punto ciego y 6 airbags.

El modelo ofrece Wi-Fi nativo para hasta 7 dispositivos, pantalla multimedia MyLink de 11”, tablero digital de 8” y conectividad inteligente OnStar 24/7, que permite asistencia personalizada en ruta. Su interior se caracteriza por los acabados sofisticados, asientos ergonómicos y materiales premium, ofreciendo confort y estabilidad en cada viaje.

Cómo acceder al beneficio

Para más información sobre esta promoción y asesoramiento personalizado, los interesados pueden acercarse a Yacopini, concesionario oficial, en San Martín Sur 600, Godoy Cruz, Mendoza, o comunicarse al +54 261 4439300.

También se puede consultar sobre esta y otras promociones exclusivas de Plan Chevrolet en San Rafael (Mitre 530) y en la provincia de San Juan en Albarracín de Sarmiento Norte 699. En la web: https://www.territorioyacopini.com.ar/

