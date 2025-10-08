WhatsApp Image 2025-10-08 at 08.28.40 Los mejores regalos para el Día de la Madre están en ChangoMâs.

En tanto, para aquellas mamás cancheras y que les gusta hacer ejercicio, habrá opciones de 25% de descuento en la compra de carteras, billeteras y mochilas seleccionadas y 30% de descuento en accesorios de running, yoga y fitness.

También la oportunidad de comprar con un 35% de descuento secadores y planchitas para el cabello de marcas profesionales y hasta 12 y 6 cuotas sin interés en la elección de fragancias especiales.

ChangoMâs y MâsOnline invitan a sus clientes a disfrutar de todo el surtido y elegir el mejor regalo para mamá en un solo lugar y al precio que mejor se ajuste al bolsillo de cada consumidor.