En este Día de la Madre, ChangoMâs y MâsOnline ofrece a los clientes un amplio surtido de regalos para aprovechar en categorías como indumentaria de marca propia H&G, calzado, bazar, accesorios de fitness y decoración entre miles de opciones más, para celebrar su día como se merece.
Los mejores regalos para el Día de la Madre están en ChangoMâs
Hasta el 19 de octubre, los clientes podrán aprovechar una gran variedad de opciones de regalos en indumentaria, bazar y decoración con descuentos especiales, financiación en cuotas y promociones bancarias exclusivas, en todas las sucursales del país y en MâsOnline