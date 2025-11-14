Adiós a un clásico: por qué Chevrolet dejó de vender el icónico Corvette en Estados Unidos

Por qué es tan importante la decisión de Chevrolet

La suspensión de ventas se aplica ahora mismo en toda Norteamérica, y las entregas se detienen mientras organizan las piezas y los pasos de inspección. Los concesionarios pondrán un escudo que evitará que la gasolina derramada llegue a fuentes de ignición, y este trabajo será gratuito. La marca pide precaución, pero la confianza del público depende de la rapidez y la claridad con la que manejen esto.

corvette La ventas se suspendieron por un problema de seguridad.

Chequearán cada Corvette por su número de identificación vehicular (VIN) en los portales de Chevrolet y de la NHTSA, el ente regulador de seguridad vial en Estados Unidos, para asegurarse de que ningún comprador quede afuera. Los clientes recibirán avisos, y los talleres de servicio programarán las visitas por etapas. Los concesionarios también confirman los datos de contacto durante la recepción del vehículo. Esta organización cuidadosa minimiza las demoras y reduce la presión en la cadena de suministro de piezas durante el despliegue de la solución.

El radiador izquierdo y su ventilador eléctrico se ubican muy cerca del bolsillo donde se introduce la boquilla de combustible. Si la bomba no se apaga limpiamente, el exceso de gasolina puede juntarse allí. El ventilador, entonces, puede arrastrar esos vapores hacia zonas calientes del motor, creando un riesgo de incendio. El tiempo de repostaje es corto, sí, pero las leyes de la física actúan muy rápido. La situación afectó a más de veintitrés mil autos en Norteamérica.

Qué hacer si tienes un Corvette Z06 o ZR1

Hasta que empiecen las reparaciones, los dueños deben asegurarse de que la boquilla del surtidor esté bien colocada mientras cargan, porque una inserción completa reduce las salpicaduras y la fuga de vapores. Tienen que dejar de repostar apenas la bomba haga clic, y deben evitar rellenar después de ese punto para que no haya desbordes. Deben apagar el motor mientras cargan y asegurar bien la tapa después de terminar, pensando siempre en su propia seguridad.

corvette

Pueden verificar el VIN en la página de retiros de Chevrolet o en la de la NHTSA, usando los números de campaña N252514930 y 25V536. Los concesionarios ya están armando listas de interesados y programando la instalación del equipo, mientras las piezas llegan en lotes a los centros de servicio. Esta organización permite que los talleres hagan visitas rápidas, y los registros prueban el cumplimiento de la norma para futuras auditorías. Los propietarios imprimen las confirmaciones para sus archivos.

Si sienten inseguridad al repostar, los conductores tienen la opción de pedir ayuda a los empleados de las estaciones de servicio más concurridas, porque un par de ojos extra siempre detecta problemas a tiempo. Además, es una buena idea guardar los recibos y anotar las fechas, algo que sirve si surgen preguntas más adelante. Como la comunicación ayuda a mantener la calma, los foros de Corvette están compartiendo listas de chequeo que los dueños pueden imprimir y llevar consigo. Los Estados Unidos y Canadá solo reciben los modelos Z06 y ZR1 con el radiador izquierdo en cuestión.