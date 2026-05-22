Renault se prepara para el lanzamiento de una SUV que cambiará las reglas del juego

Detalles del nuevo Renault Bridger

bridger concept

El Bridger combina una visual de características aventureras con dimensiones externas reducidas. Las formas rectas y musculosas otorgan una imagen robusta al automotor. El despeje respecto del suelo, las llantas de 18 pulgadas y la colocación de la rueda de auxilio sobre el portón trasero definen su perfil específico.

Pese a tener una longitud total inferior a los cuatro metros, el habitáculo maximiza el espacio interior. El sector posterior dispone de un rango cómodo para las piernas de los pasajeros.

Además, la capacidad de la zona de carga alcanza los 400 litros. Estas condiciones posicionan al modelo como una alternativa práctica para el tránsito diario y los viajes familiares.

Estrategia comercial y opciones mecánicas para el lanzamiento

La llegada de este vehículo de pasajeros responde a un plan de comercialización internacional. La versión definitiva saldrá a la venta de manera inicial en la India. El cronograma de la compañía contempla la llegada a los salones de venta antes del cierre de la temporada 2027. La base técnica utiliza una plataforma modular moderna que permite adaptar diferentes configuraciones de motor.

bridger Renault trae un SUV compacto que puede cambiarlo todo para el segmento.

La estructura técnica soporta plantas impulsoras a nafta, opciones híbridas y sistemas completamente eléctricos. La elección final de la mecánica dependerá directamente de los requerimientos de cada región comercial.

Los trámites realizados en el organismo de propiedad intelectual marcan una pauta clara sobre el futuro del sector automotor en Argentina. El inicio de este lanzamiento global perfila la renovación del segmento en los próximos años.