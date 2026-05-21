Autos eléctricos: el BYD Dolphin Mini fue premiado como el "Auto más seguro" y "Auto de oro" en Argentina

Metodología de los Premios Crash Test

Los premios de CESVI Argentina distinguen a los vehículos 0 km lanzados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025 en sus versiones base, siempre que superen los 50 puntos en el Índice de Seguridad (IS).

La evaluación técnica en laboratorio analiza más de 225 variables divididas en dos ejes:

Seguridad activa: sistemas dinámicos y tecnologías ADAS (control de estabilidad, frenado autónomo, mantenimiento de carril, control de tracción, entre otros).

sistemas dinámicos y tecnologías ADAS (control de estabilidad, frenado autónomo, mantenimiento de carril, control de tracción, entre otros). Seguridad pasiva: componentes como airbags, cinturones de seguridad, comportamiento estructural, técnicas de construcción, materiales y desempeño en pruebas de choque de organismos internacionales.

El Índice de Seguridad resultante (escala 1 al 100) se vincula con el valor de comercialización a diciembre de 2025 para determinar la relación precio-seguridad. El "Auto de Oro" se otorga al mejor desempeño general de la edición. El evento contó con el respaldo de las aseguradoras Galicia Seguros, La Segunda, Mapfre, RUS, Sancor Seguros, San Cristóbal, Seguros Rivadavia, Zurich y partners estratégicos de CESVI.

Centro de Experimentación y Seguridad Vial

Equipamiento de seguridad y características técnicas

El Dolphin Mini cuenta con una calificación de 5 estrellas en las pruebas de Euro NCAP. Su equipamiento de serie incluye:

Seguridad activa (ADAS) : frenado autónomo de emergencia, advertencia de salida de carril, control crucero adaptativo, reconocimiento de señales de tránsito, control automático de l uces Altas, Control de Estabilidad y Control de Tracción.

: frenado autónomo de emergencia, advertencia de salida de carril, control crucero adaptativo, reconocimiento de señales de tránsito, control automático de l uces Altas, Control de Estabilidad y Control de Tracción. Seguridad pasiva : seis airbags (frontales, laterales y de cortina) y estructura de protección bajo estándares internacionales.

: seis airbags (frontales, laterales y de cortina) y estructura de protección bajo estándares internacionales. Diseño y conectividad: Estética inspirada en la Ocean Series de la marca, cabina inteligente, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, y espacio interior superior al promedio de su categoría.

Autos eléctricos BYD Dolphin Mini 2 El BYD Dolphin Mini tiene 6 airbags.

“Para BYD, la seguridad no es un atributo opcional ni un lujo, sino uno de los pilares centrales de nuestra ingeniería y de cada vehículo que desarrollamos. Recibir el 'Auto de Oro’ representa un enorme orgullo para toda la compañía y, al mismo tiempo, una validación del trabajo que venimos realizando desde nuestra llegada al país para ofrecer vehículos de nuevas energías con los más altos estándares de tecnología, calidad y seguridad. Que BYD DOLPHIN MINI sea hoy además el vehículo 100% eléctrico más vendido de Argentina refleja que cada vez más personas eligen una nueva forma de movilidad, donde la innovación y la seguridad van de la mano", afirmó Christian Kimelman, Country Manager de BYD Argentina.