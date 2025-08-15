Cómo ganar 200 dólares extras

En lugar de sugerir ideas de negocio genéricas, Chat GPT ofrece pasos concretos y plazos realistas basados en sus limitaciones y capacidades reales. A continuación te contaremos algunas de las formas más eficientes para ganar 200 dólares con esta inteligencia artificial.

vhat gpt ChatGPT eliminan muchas barreras que antes hacían que la creación de empresas fuera inaccesible

Puedes desarrollar productos digitales, debes utilizar el prompt "ayúdenme a crear un producto digital que resuelva [problema específico] para [público objetivo]. Quiero fijar un precio de [cantidad] y aplicar mis habilidades en [capacidades]". Los productos digitales ofrecen escalabilidad porque pueden crearse una vez y venderse varias veces.

Otra manera de ganar dólares es mandarle la siguiente consigna: "Diseña un negocio de contenido basado en [tu interés/experiencia] que genere más de $200 diarios a través de múltiples fuentes de ingresos". Qué además incluya: