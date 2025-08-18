El dólar del Banco Nación y el blue arrancaron la semana en alza

Los dólares financieros, el CCL y el MEP muestran altibajos y no siguen la tendencia alcista.

dolares bancos El dólar blue y el oficial suben, mientras los financieros se muestran sin cambios.

El dólar blue sube $15 y se ofrece a $1.315 para la compra y $1.335 para la venta en las cuevas de referencia. El paralelo viene de acumular $120 durante el mes de julio.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es de 0,80%. El paralelo cotiza $105 por arriba del valor con el que abrió el año en $1.230.

El dólar y los mercados