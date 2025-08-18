El dólar del Banco Nación y el blue arrancaron la semana en alza

El dólar oficial arrancó la semana con una suba de $ 10 y cotiza a $1.280 para la compra y $1.320 para la venta en las pantallas del Banco Nación, mientras que en el resto de las entidades se comercializa unos pesos arriba.
El dólar oficial arrancó la semana con una suba de $ 10 y cotiza a $1.280 para la compra y $1.320 para la venta en las pantallas del Banco Nación, mientras que en el resto de las entidades se comercializa unos pesos arriba.
En lo que va del mes el dólar BNA bajó $60 luego de la fuerte suba que tuvo sobre finales de julio, cuando se acercó al techo de la banda y cerró en $1.380.
El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubica en $1.716 en las pantallas del Nación.
Los dólares financieros, el CCL y el MEP muestran altibajos y no siguen la tendencia alcista.
El dólar blue sube $15 y se ofrece a $1.315 para la compra y $1.335 para la venta en las cuevas de referencia. El paralelo viene de acumular $120 durante el mes de julio.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es de 0,80%. El paralelo cotiza $105 por arriba del valor con el que abrió el año en $1.230.