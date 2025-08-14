Cayeron el dólar oficial y el blue, hasta cerrar una brecha de $10

La rueda de este jueves 14 de agosto registró otra caída tanto en el precio del dólar oficial como el dólar blue, de $15 y $20 respectivamente. Y marcó un retroceso generalizado en el resto de las cotizaciones.
Entre los tipos financieros, el dólar MEP cayó más de $11, posicionándose como el más barato luego del dólar mayorista. Y el promedio bancario cerró con fuertes retrocesos, encabezados por el banco Santander y algunas entidades provinciales.
Sin embargo, la divisa oficial en el Banco Nación finalizó en $1.270 para la compra y $1.310 para la venta, tras caer $15 en ambas puntas.
Fue la segunda jornada consecutiva en baja para el dólar formal, y la primera en la que coincide en la caída con el paralelo, hasta alcanzar una brecha de $10.
De acuerdo a los analistas, la tendencia a la baja del dólar en la mayoría de los bancos se explica por la presión del Banco Central, en medio de la puja por los encajes y la suba de tasas de interés para atraer más depósitos en pesos y evitar que vayan al mercado cambiario.
Banco Santander registró la mayor baja del día al cerrar en $1.265 y $1.305 (-$25). Otros como Galicia (-$10) y Credicoop (-$15), tocaron los $1.310 y $1.315 respectivamente, e incluso hubo algunos que bajaron más o menos.
Por su parte, el dólar mayorista, referencia para el mercado, ratificó su condición del más barato del mercado: tocó los $1.300 para la venta, luego de resignar $13, según el portal Infodolar.
Le siguió el dólar MEP ($1.308,18 en promedio). Sin embargo, fue el dólar Contado con Liquidación (CCL) el que más perdió: al caer $17 terminó vendiéndose a $1.313,50.