Cayeron el dólar oficial y el blue, hasta cerrar una brecha de $10

El dólar blue llegó a $1.320, y quedó a $10 de distancia del dólar oficial tras la caída

Fue la segunda jornada consecutiva en baja para el dólar formal, y la primera en la que coincide en la caída con el paralelo, hasta alcanzar una brecha de $10.

El movimiento del dólar en los bancos

De acuerdo a los analistas, la tendencia a la baja del dólar en la mayoría de los bancos se explica por la presión del Banco Central, en medio de la puja por los encajes y la suba de tasas de interés para atraer más depósitos en pesos y evitar que vayan al mercado cambiario.

Banco Santander registró la mayor baja del día al cerrar en $1.265 y $1.305 (-$25). Otros como Galicia (-$10) y Credicoop (-$15), tocaron los $1.310 y $1.315 respectivamente, e incluso hubo algunos que bajaron más o menos.

Por su parte, el dólar mayorista, referencia para el mercado, ratificó su condición del más barato del mercado: tocó los $1.300 para la venta, luego de resignar $13, según el portal Infodolar.

Le siguió el dólar MEP ($1.308,18 en promedio). Sin embargo, fue el dólar Contado con Liquidación (CCL) el que más perdió: al caer $17 terminó vendiéndose a $1.313,50.