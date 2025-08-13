Inicio Economía Dólar blue
Fin de la paridad: el dólar blue subió $10 y se despegó de un oficial en baja

El dólar oficial se retrajo a $1.325 tras perder $5. Y el blue saltó a $1.340. Cuál fue el dólar más barato y a cuánto llegará a fines de agosto

Miguel Ángel Flores
Luego de varias jornadas de paridad, el dólar oficial y el dólar blue se despegaron y abrieron otra vez la brecha

Pasaron varias jornadas de estabilidad cambiaria que terminó rompiéndose este miércoles. El dólar blue trepó $10 antes de cerrar en $1.340 para la venta, un valor que volvió a expandir la brecha con el dólar oficial que resignó $5 en promedio.

Con eso, la divisa formal llegó a los $1.325 en la pizarra de Banco Nación. Así, luego de tres ruedas de paridad con el dólar blue, la brecha se ubicó en 1,2%.

Sin embargo, la cotización superó los $1.328,23 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). Incluso en algunos bancos, aún en baja, su precio llegó a $1.330 y $1.335, según el portal Infodolar.

dolares, bancos, cotizacion (3).jpg
El dólar blue aumentó $10 este miércoles.

En el segmento mayorista, referencia del mercado, el dólar resignó $4,50 y cerró a $1.313. Todo al cabo de otra jornada peculiar, con mayoría de bajas y sólo dos cotizaciones de dólar que subieron.

Cuál fue el dólar más barato y a cuánto puede llegar

Además del dólar blue, también trepó el Contado con Liquidación (CCL), que con 0,34% rozó los $1.331.

En cambio, el otro de los financieros, el dólar MEP bajó casi el mismo porcentaje para ubicarse arriba de los $1.319.

Por su parte, el dólar tarjeta fue el que menos perdió terreno. Y promedió los $1.738,60, incluido el 30% de recargo todavía vigente.

Entre todos, y más allá de las fluctuaciones, del dólar mayorista volvió a confirmarse como el más barato del mercado al promediar la semana cambiaria entre $10 y $15 por debajo de la cotización oficial.

Sin embargo, las proyecciones volvieron a apuntar un dólar más caro. Los contratos de dólar futuro anotaron caídas generalizadas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.344,50 y que en diciembre llegará hasta los $1.501, según el diario Ámbito Financiero.

