Bajan el dólar blue y el dólar MEP, mientras el oficial se mantiene estable

El dólar paralelo viene de acumular un incremento de $120 durante el mes de julio, si bien, desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el 14 de abril, retrocedió $40 ($ 1.375).

El dólar oficial se mantiene estable en las pantallas del Banco Nación y cotiza a $1.275 para la compra y $1.315 para la venta. El oficial subió este lunes 5 pesos, aunque en lo que va del mes, la divisa acumula una baja de $65 tras la disparada de julio, cuando se acercó al techo de la banda y cerró en $1.380.