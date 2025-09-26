Por viento Zonda suspendieron las clases presenciales del turno tarde en seis departamentos

La recomendación de suspender las clases presenciales en Uspallata y en Malargüe fue de Defensa Civil, y la DGE acató el consejo para evitar problemas para docentes y alumnos de las escuelas de esa localidad de alta montaña y del sur de Mendoza.

De todas formas, aseguraron que las clases deben seguir de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Además, aclararon y destacaron que en el resto de la provincia los colegios siguen con clases con total normalidad de manera presencial ya que no hay afectación de viento Zonda.