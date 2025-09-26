La Dirección General de Escuelas informó que debido a la presencia de viento Zonda se suspendieron las clases en dos localidades de Mendoza. La decisión fue tomada en base a las recomendaciones de Defensa Civil. Aclararon que en el resto de la provincia los colegios y sus actividades siguen con total normalidad.
Por viento Zonda suspendieron las clases presenciales del turno tarde en seis departamentos
La DGE dispuso la medida para todos los niveles y modalidades. En el resto de la provincia las clases siguen con total normalidad