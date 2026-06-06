Cómo preparar Gazpacho: la receta de la sopa de otoño con 6 ingredientes llenos de sabor

El gazpacho es una de las recetas típicas de España, especialmente de Andalucía, que está a la altura de la tortilla de papas y la empanada gallega. Se trata de una especie de sopa sabrosa y nutritiva con una variedad de ingredientes irresistibles al paladar.
Las verduras son los ingredientes principales del gazpacho andaluz y aportan grandes beneficios para la salud. ¿Cómo se prepara? Se procesan todos los ingredientes hasta obtener una pasta cremosa.
Lleva ajo, tomate, pepino, pimiento verde, pan duro, aceite de oliva, sal, agua, vino y vinagre. Esta receta se puede servir fría o caliente y es ideal para disfrutar en otoño.
Recetas: ingredientes para hacer Gazpacho andaluz
- 1 k de tomate
- 1 pimiento verde
- 1 pepino
- 2 dientes de ajo
- 50 ml de aceite de oliva
- 50 g de pan duro
- 250 ml de agua
- 5 g de sal
- 30 ml de vinagre de vino
Cómo hacer la receta de Gazpacho andaluz, paso a paso
- Primero, corta el tomate en trozos pequeños, el pimiento verde bien picado, el pepino en rodajas, los diente de ajo bien picados y el pan duro en trozos.
- A continuación, en una batidora, coloca el aceite, agua y vinagre. Tritura junto con el resto de los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea.
- Para finalizar, pasa la mezcla por un colador fino para quitar las semillas y pieles. Deja enfriar durante un par de horas o toma inmediatamente.
- Opcional: si quieres, agrega trozos de pan duro, rodajas de pepino y tomate picado por encima del gazpacho andaluz.