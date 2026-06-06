Cómo preparar Gazpacho: la receta de la sopa de otoño con 6 ingredientes llenos de sabor

Las verduras son los ingredientes principales del gazpacho andaluz y aportan grandes beneficios para la salud. ¿Cómo se prepara? Se procesan todos los ingredientes hasta obtener una pasta cremosa.

Lleva ajo, tomate, pepino, pimiento verde, pan duro, aceite de oliva, sal, agua, vino y vinagre. Esta receta se puede servir fría o caliente y es ideal para disfrutar en otoño.