La ONU nombra a Hangzhou líder en "cero residuos"

La ONU define a las “Ciudades de Cero Residuos” como áreas urbanas que adoptan medidas integrales para reducir significativamente los desechos y maximizar la reutilización, el reciclaje y el compostaje.

Aplicar este principio en una ciudad de 12,6 millones de habitantes y con un PBI que supera los 2 billones de yuanes (u$s 286.000 millones) representa un desafío considerable.

Según el Buró de Ecología y Medio Ambiente de Hangzhou, la ciudad logró frenar la generación de residuos, con una disminución de los desechos diarios per cápita de 1,06 kilogramos a 0,99 kg entre 2021 y 2024.

El organismo agregó que Hangzhou mantiene una tasa de aprovechamiento de residuos sólidos industriales generales superior al 98%, mantiene las tasas de disposición en vertederos de residuos peligrosos por debajo del 3,5% y alcanzó el “cero vertedero” para los residuos sólidos urbanos desde finales de 2020.

China reduce basura urbana con tecnología y estándares de la ONU

Estos logros se atribuyen en gran medida a la integración de la “inteligencia digital” a lo largo de toda la cadena de clasificación de residuos y aprovechamiento de recursos.

La plataforma inteligente de gobernanza de residuos de Hangzhou funciona como un “cerebro digital”, al crear una red unificada para la gestión de los desechos en toda la ciudad. El sistema conecta una vasta infraestructura que incluye 7.361 puntos de recolección de residuos, 1.780 vehículos de transporte, nueve plantas de incineración y 11 instalaciones de tratamiento de residuos de cocina.

Mediante un sistema dinámico de monitoreo de datos, la plataforma garantiza una transparencia total, lo que permite a los reguladores seguir en tiempo real el movimiento y procesamiento de los residuos. Esto asegura que la trayectoria de cada bolsa de basura sea clara y trazable, optimizando la asignación de recursos y la eficiencia del procesamiento.