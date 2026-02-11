Energías renovables impulsan la Franja y la Ruta a nuevos máximos

Las operaciones de inversión superiores a u$s 100 millones alcanzaron un récord de u$s 939 millones en 2025, frente a u$s 672 millones en 2024 y casi el triple del nivel registrado en 2020.

En el caso de los proyectos de construcción, el tamaño promedio de los acuerdos subió a u$s 964 millones, desde u$s 496 millones en 2024. El aumento estuvo impulsado por megaproyectos, entre ellos una obra de u$s 20.000 millones en Nigeria y dos proyectos de inversión valuados en más de u$s 5.000 millones cada uno en Kazajistán. África concentró la mayor proporción de participación en construcción, seguida por Medio Oriente.

Aly-Khan Satchu, banquero de inversiones de Kenia, afirmó que África sigue siendo una prioridad clave para China, y destacó la magnitud y la constancia de su involucramiento.

“El objetivo general del continente debe ser la creación de empleo y luego una distribución más equitativa de los beneficios”, señaló. “China ha sido la gran impulsora de las inversiones en infraestructura en África, ya sea ferroviaria, vial o digital, sin las cuales no se crearán empleos. El grado de alineación actual entre China y África es notable”.

China fortalece su presencia global con inversiones estratégicas

En materia de inversiones, Asia Central se consolidó como el mayor receptor de capital chino, seguida por el Sudeste Asiático y África.

Etiopía, la República Democrática del Congo, Rumania, Ecuador y Sri Lanka registraron el mayor crecimiento en la participación dentro de la BRI.

Fredrick Otieno, especialista en relaciones China-África en Kenia, señaló que el nivel récord de actividad de la BRI en 2025 marca un cambio estratégico.

Los proyectos de alto valor en energía, minerales críticos y manufactura explicaron la mayor parte del crecimiento, y respaldaron los objetivos de China de fortalecer las cadenas de suministro, avanzar en la modernización industrial y mejorar la seguridad energética, explicó.

La energía siguió siendo el eje principal de la participación china en el exterior dentro de la BRI, al representar el 43% del total en 2025, frente al 32,5% de 2024.

La participación en energías verdes también alcanzó su nivel más alto desde 2013, con más de u$s 18.000 millones invertidos en proyectos eólicos, solares y de conversión de residuos en energía, junto con u$s 3.000 millones en hidroelectricidad. La participación total de China en energías verdes e hidroelectricidad superó los u$s 21.000 millones el año pasado, frente a u$s 12.000 millones del año anterior.