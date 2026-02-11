Mientras China se encamina al Año del Caballo, la demanda de los consumidores comienza a liberarse antes de lo habitual, impulsada por el feriado de la Fiesta de la Primavera más largo registrado hasta ahora y por un impulso coordinado de políticas orientadas a convertir el gasto estacional en un motor económico sostenido.
Las ventas se disparan antes de la Fiesta de la Primavera en China
El feriado extendido de la Fiesta de la Primavera este año libera el potencial del consumo. Se extenderá del 15 al 23 de febrero
Se dispara el consumo por la Fiesta de la Primavera
El feriado por la Fiesta de la Primavera de 2026 se extenderá del 15 al 23 de febrero, con nueve días consecutivos. El descanso ampliado, más largo que en años anteriores, no solo está reconfigurando los planes de viaje y consumo, sino que también amplifica los efectos de las políticas diseñadas para liberar el potencial del consumo.
Desde las concurridas calles comerciales de Beijing hasta pequeñas fábricas de Yiwu, en la provincia de Zhejiang, que operan con líneas de producción adicionales, las señales de una reactivación del consumo aparecen mucho antes de que comience oficialmente el feriado.
En la peatonal Wangfujing de Beijing, las bajas temperaturas invernales poco han hecho para frenar el flujo de peatones. Las tiendas insignia atraen a un flujo constante de visitantes extranjeros, muchos de los cuales aprovechan el acceso ampliado sin visa y opciones de pago digital cada vez más fluidas.
Los turistas y el consumo
Daniel Chan, un turista de Los Ángeles, salió de una tienda de electrónica con una cámara DJI Osmo Nano recién comprada. “Quería este modelo desde hace meses. En casa es casi imposible conseguirlo, y acá estaba disponible, además a un precio muy conveniente”, dijo Chan.
Lo que más lo impresionó durante su viaje por China, agregó, fue la rapidez y comodidad de los servicios de entrega de comida. “Es increíblemente rápido y eficiente, casi difícil de creer”, afirmó.
Este tipo de experiencias es precisamente lo que buscan fomentar las autoridades. La campaña “Comprar en China”, lanzada por primera vez en abril de 2025, apunta a crear un ecosistema de consumo más amigable para el público internacional, al tiempo que estimula la demanda interna mediante una oferta de mayor calidad.
En el lanzamiento de la edición 2026 de “Comprar en China” y de la Temporada de Consumo de Año Nuevo, realizado en Shanghai el 3 de enero, el ministro de Comercio, Wang Wentao, señaló que la iniciativa se centrará en el consumo de bienes, el consumo de servicios y el desarrollo de nuevos escenarios de consumo. Se desplegará una serie de eventos a nivel nacional, entre ellos un mes de consumo premium y una temporada de consumo internacional, junto con programas adaptados localmente en 15 ciudades piloto.
A más de 1.200 kilómetros al sur de Beijing, Yiwu, el mayor centro mundial de pequeños productos, ofrece una visión concreta de cómo la demanda festiva se traduce en pedidos reales.
El juguete viral de China
En el sector de peluches del Mercado de Comercio Internacional de Yiwu, un producto con temática de caballo se convirtió en un inesperado éxito viral. Lanzado originalmente a mediados de octubre, el juguete vendía al comienzo unas 400 unidades diarias: un ritmo estable, pero lejos de ser un superventas.
Su momento de explosión llegó en enero, cuando un pequeño error en la línea de producción hizo que la boca del juguete quedara cosida de forma incorrecta, dándole una expresión aparentemente “llorosa”. Los compradores que recibieron la versión defectuosa publicaron fotos y capturas de conversaciones en línea mientras pedían cambios. Las imágenes conectaron con los internautas, que encontraron humor y empatía en el aspecto “injustamente tratado” del juguete, impulsándolo rápidamente a los primeros puestos de las tendencias en redes sociales. Ante el aumento de la demanda, la fábrica amplió sus líneas de producción de dos a más de una docena y elevó la producción diaria a unas 15.000 unidades. El comerciante ya solicitó una patente de diseño.
Economistas señalan que el auge temprano del consumo refleja el efecto combinado del apoyo de políticas, los feriados más largos y la evolución de las preferencias de los consumidores.
Por LI JING.