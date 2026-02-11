Las ventas se disparan antes de la Fiesta de la Primavera en China

En la peatonal Wangfujing de Beijing, las bajas temperaturas invernales poco han hecho para frenar el flujo de peatones. Las tiendas insignia atraen a un flujo constante de visitantes extranjeros, muchos de los cuales aprovechan el acceso ampliado sin visa y opciones de pago digital cada vez más fluidas.

Los turistas y el consumo

Daniel Chan, un turista de Los Ángeles, salió de una tienda de electrónica con una cámara DJI Osmo Nano recién comprada. “Quería este modelo desde hace meses. En casa es casi imposible conseguirlo, y acá estaba disponible, además a un precio muy conveniente”, dijo Chan.

Lo que más lo impresionó durante su viaje por China, agregó, fue la rapidez y comodidad de los servicios de entrega de comida. “Es increíblemente rápido y eficiente, casi difícil de creer”, afirmó.

Este tipo de experiencias es precisamente lo que buscan fomentar las autoridades. La campaña “Comprar en China”, lanzada por primera vez en abril de 2025, apunta a crear un ecosistema de consumo más amigable para el público internacional, al tiempo que estimula la demanda interna mediante una oferta de mayor calidad.

En el lanzamiento de la edición 2026 de “Comprar en China” y de la Temporada de Consumo de Año Nuevo, realizado en Shanghai el 3 de enero, el ministro de Comercio, Wang Wentao, señaló que la iniciativa se centrará en el consumo de bienes, el consumo de servicios y el desarrollo de nuevos escenarios de consumo. Se desplegará una serie de eventos a nivel nacional, entre ellos un mes de consumo premium y una temporada de consumo internacional, junto con programas adaptados localmente en 15 ciudades piloto.

A más de 1.200 kilómetros al sur de Beijing, Yiwu, el mayor centro mundial de pequeños productos, ofrece una visión concreta de cómo la demanda festiva se traduce en pedidos reales.

El juguete viral de China

En el sector de peluches del Mercado de Comercio Internacional de Yiwu, un producto con temática de caballo se convirtió en un inesperado éxito viral. Lanzado originalmente a mediados de octubre, el juguete vendía al comienzo unas 400 unidades diarias: un ritmo estable, pero lejos de ser un superventas.

Su momento de explosión llegó en enero, cuando un pequeño error en la línea de producción hizo que la boca del juguete quedara cosida de forma incorrecta, dándole una expresión aparentemente “llorosa”. Los compradores que recibieron la versión defectuosa publicaron fotos y capturas de conversaciones en línea mientras pedían cambios. Las imágenes conectaron con los internautas, que encontraron humor y empatía en el aspecto “injustamente tratado” del juguete, impulsándolo rápidamente a los primeros puestos de las tendencias en redes sociales. Ante el aumento de la demanda, la fábrica amplió sus líneas de producción de dos a más de una docena y elevó la producción diaria a unas 15.000 unidades. El comerciante ya solicitó una patente de diseño.

Economistas señalan que el auge temprano del consumo refleja el efecto combinado del apoyo de políticas, los feriados más largos y la evolución de las preferencias de los consumidores.