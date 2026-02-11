Nuevo hogar de tránsito para aves migratorias

Según datos oficiales de monitoreo, el lago alberga cerca de 400 especies de aves y alrededor de 700.000 ejemplares durante la temporada de invernada, incluidos más del 90% de las grullas siberianas blancas del mundo y más de 30.000 gansos caretos.

Aves en China: monitoreo inteligente y conservación ecológica

Para las aves que atraviesan China, el viaje suele comenzar en provincias del noreste como Heilongjiang, sigue una cadena de humedales en el norte y el este del país y continúa hacia el sur a lo largo de la cuenca del río Yangtsé. El lago Poyang es el lugar donde el éxito o el fracaso de la migración se vuelve visible.

En la Reserva Natural Nacional del Lago Poyang, en Jiangxi, el monitoreo de largo plazo muestra que el aumento del número de especies y de las poblaciones de aves coincidió con mejoras ecológicas sostenidas.

Desde diciembre de 2023, la reserva opera una plataforma inteligente de gestión. Cámaras de alta definición y sensores instalados en todo el lago funcionan las 24 horas, utilizando inteligencia artificial para identificar y registrar especies de aves, cantidades y patrones de distribución.

También se incorporaron patrullajes con drones en rutas de vuelo preestablecidas, con operadores que monitorean a distancia amplias áreas de la reserva, complementando las recorridas terrestres y mejorando la precisión del control ecológico.

“El aumento tanto en el número como en la diversidad de aves migratorias en el lago Poyang es el resultado de mejoras sostenidas del entorno ecológico”, afirmó Wang Xiaolong, guardaparque que trabaja en la reserva desde hace 40 años.

China fortalece la protección de aves y humedales

A partir del 1 de enero de 2020, rige una prohibición integral de la pesca en el tramo del río Yangtsé correspondiente a Jiangxi y en todo el lago Poyang.

En enero de 2024, Jiangxi implementó un reglamento para la prevención y el control de la contaminación por fósforo en la cuenca del lago Poyang, la primera normativa provincial del país dirigida específicamente a este tipo de contaminación en una cuenca lacustre.

La cooperación internacional también cumplió un papel.

La mejora del hábitat se vio reforzada por el proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial para el establecimiento de un sistema provincial de áreas protegidas de humedales en Jiangxi, implementado en cooperación con las autoridades locales. El proyecto capacitó a más de 3.000 funcionarios y técnicos gubernamentales a través de más de 60 programas de fortalecimiento de capacidades, dotando a los participantes de habilidades clave en gestión de humedales, monitoreo de la biodiversidad y desarrollo sostenible.

En el marco del proyecto se introdujo la cogestión comunitaria participativa, demostrando que la conservación y los medios de vida pueden avanzar de la mano, según Carlos Aldeco, representante de la FAO en China.

“El proyecto aportó experiencia china a la gobernanza de los grandes sistemas río-lago, la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los humedales”, señaló Aldeco, y agregó que constituye un excelente modelo para otros países.