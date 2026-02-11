El país reafirma su rol estabilizador mundial

El vice primer ministro instó a la comunidad internacional a apoyar el libre comercio y a promover una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva. También subrayó la necesidad de adherir a la cooperación de ganancia compartida, comprometerse a maximizar los frutos de esa cooperación y resolver de manera conjunta los problemas de desarrollo.

Maarij Farooq, subeditor en jefe de Pakistan Economic Network y Daily Ittehad, afirmó que el discurso de He en el FEM fue oportuno y estratégicamente significativo, ya que reforzó de manera contundente la visión de largo plazo del presidente Xi sobre un orden global más cooperativo e inclusivo.

“Al evocar el histórico discurso de Davos de 2017 del presidente Xi, He demostró eficazmente cómo China no solo ha articulado, sino que también ha implementado de forma constante su compromiso con el multilateralismo y el libre comercio, convirtiendo la visión en acción”, dijo Farooq. “La referencia a las cuatro iniciativas globales propuestas por el presidente Xi destacó cómo China sigue ofreciendo soluciones prácticas a los desafíos globales compartidos, posicionándose como un actor responsable y proactivo en los asuntos internacionales”.

Un contexto marcado por tensiones geopolíticas

En un contexto marcado por tensiones geopolíticas e incertidumbres económicas, el discurso de He sirve como recordatorio de que las principales economías del mundo deben trabajar juntas en lugar de alejarse unas de otras, agregó Farooq.

Durante su intervención en el foro, el vice primer ministro subrayó que el multilateralismo debe ser defendido con firmeza y que es necesario hacer que el orden económico y comercial internacional sea más justo y razonable. También destacó el respeto mutuo y la consulta en condiciones de igualdad, e instó a los países a aprovechar el diálogo para gestionar adecuadamente las diferencias y resolver los problemas.

Khalid Taimur Akram, director ejecutivo del Centro de Investigación de Pakistán para una Comunidad de Futuro Compartido, con sede en Islamabad, afirmó que el liderazgo chino transmite de manera reiterada un mensaje claro: el mundo está interconectado, todos los países son interdependientes y comparten un destino común, como pasajeros de un mismo barco.

“En general, el discurso reflejó que China es una fuerza estabilizadora en este mundo dinámico. Apoya el libre comercio, promueve la confianza mutua y fomenta un desarrollo inclusivo para que todas las naciones puedan beneficiarse”, señaló Akram.