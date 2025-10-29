Importante aerolínea busca personal para sumar a su equipo de trabajo: cómo aplicar

Flybondi es la primera aerolínea de ultrabajo costo de Argentina, fundada en 2018. Se enfoca en ofrecer tarifas aéreas a precios bajos con un servicio eficiente y seguro, operando rutas tanto nacionales como internacionales y, en esta oportunidad, se encuentra buscando personal para sumar a su equipo.
En concreto, el puesto de trabajo que la empresa necesita es el de agente de tráfico para refuerzo durante la temporada de verano. El puesto se desarrollará en la provincia de Neuquén.
Flybondi busca personal de refuerzo para sumar a su equipo
Tal y como puede verse en la oferta de trabajo difundida en la plataforma LinkedIn, Flybondi se encuentra buscando personal para agente de tráfico en la provincia de Neuquén. Para aplicar a esta vacante, debes cumplir con los siguientes requisitos:
- Estudios Universitarios completos o en curso (no excluyente).
- Experiencia en roles de Atención al público (Excluyente).
- Idioma Manejo intermedio del idioma inglés (Excluyente).
- Informática Manejo del paquete Office y sistemas operativos de reservas (deseable).
- Disponibilidad full time para turnos rotativos (mañana- tarde- noche)
Las responsabilidades de este trabajo son las que se muestran a continuación:
- Efectuar la atención de los pasajeros y el despacho del vuelo de acuerdo con los estándares de calidad fijados por Flybondi.
- Desarrollar sus actividades actuando como un equipo con el personal de tráfico y el resto de los sectores involucrados.
- Confeccionar los informes comerciales que se requieran.
- Cumplimentar los procedimientos y regulaciones de la Empresa en lo que se refiere a su función específica y las relacionadas con la seguridad, prevención de accidentes, administración y toda otra indicación que reciba del Supervisor de Tráfico.
El ofrecimiento de Flybondi
De aplicar y quedar en este trabajo, la aerolínea Flybondi ofrecerá una serie de beneficios para su empleado. Por ejemplo, pasajes ilimitados para el mismo y para su grupo familiar primario, más diez acompañantes.
Regalos por nacimiento, licencias extendidas, guardería, kit escolar, obra social prepaga, regalos por matrimonio, graduación y día de cumpleaños libre son algunos de los mismos. Como si todo fuera poco, Flybondi también ofrece descuentos en universidades y centros de idiomas. Si quieres formar parte de Flybondi, lo que tienes que hacer es cargar tu currículum en LinkedIn, ingresando en el siguiente link.