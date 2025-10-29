Importante aerolínea busca personal para sumar a su equipo de trabajo: cómo aplicar

Estudios Universitarios completos o en curso (no excluyente).

Experiencia en roles de Atención al público (Excluyente).

Idioma Manejo intermedio del idioma inglés (Excluyente).

Informática Manejo del paquete Office y sistemas operativos de reservas (deseable).

Disponibilidad full time para turnos rotativos (mañana- tarde- noche)

trabajo, aerolinea El trabajo se solicita desde la provincia de Neuquén.

Las responsabilidades de este trabajo son las que se muestran a continuación:

Efectuar la atención de los pasajeros y el despacho del vuelo de acuerdo con los estándares de calidad fijados por Flybondi.

Desarrollar sus actividades actuando como un equipo con el personal de tráfico y el resto de los sectores involucrados.

Confeccionar los informes comerciales que se requieran.

Cumplimentar los procedimientos y regulaciones de la Empresa en lo que se refiere a su función específica y las relacionadas con la seguridad, prevención de accidentes, administración y toda otra indicación que reciba del Supervisor de Tráfico.

El ofrecimiento de Flybondi

De aplicar y quedar en este trabajo, la aerolínea Flybondi ofrecerá una serie de beneficios para su empleado. Por ejemplo, pasajes ilimitados para el mismo y para su grupo familiar primario, más diez acompañantes.

Regalos por nacimiento, licencias extendidas, guardería, kit escolar, obra social prepaga, regalos por matrimonio, graduación y día de cumpleaños libre son algunos de los mismos. Como si todo fuera poco, Flybondi también ofrece descuentos en universidades y centros de idiomas. Si quieres formar parte de Flybondi, lo que tienes que hacer es cargar tu currículum en LinkedIn, ingresando en el siguiente link.