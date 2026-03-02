El dólar volvió a caer, cerró en $1.415 y el Banco Central aprovechó para comprar más reservas

Fue una nueva caída del paralelo luego de mantenerse estable el viernes. De ese modo, la brecha con el dólar oficial se redujo a sólo $5 en otra rueda de caídas generalizadas de las que tampoco se mantuvieron al margen los financieros.

Con el dólar abajo, el Banco Central compró reservas

Aunque el dólar MEP tuvo una baja casi imperceptible, finalizó la rueda lejos del CCL y llegó a cotizarse a $1.418,57. Repitió el comportamiento de fines de febrero, en el que todas las cotizaciones del dólar cerraron el mes en baja.

A su turno, el Contado con Liquidación resignó 0,40% para tocar los $1.461,73 a la venta en promedio.

Lo cierto es que con un dólar mayorista en $1.395 y más lejos de la banda cambiaria máxima que administra el Banco Central Central ($1.611,50 este lunes), la autoridad monetaria salió nuevamente a comprar reservas.

De ese modo, el nivel acumulado por el BCRA alcanza los U$S46.158 millones.