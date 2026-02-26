El dólar oficial subió nuevamente y cerró a $1.430

Tras operar en mínimos por casi dos meses desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el dólar oficial volvió a subir este jueves y llegó a $1.430, es decir $15 más que el miércoles. El riesgo país se incrementó 9 puntos.
En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras se ubicó en $1.431,58 del Banco Central (BCRA), mientras que en el Banco Nación (BNA) avanzó $10 y alcanzó los $1.425 para la venta.
El spot cerró $1.408 para la venta, tras escalar $10 el martes y otros $18,5 el miércoles.
Las cotizaciones de este jueves
El dólar mayorista tocó su nivel más alto desde el 9 de febrero y, este jueves, la brecha con el techo de la banda de flotación ($1.605,40) se ubicó a 14%. En total, se operaron en el segmento contado más de U$S213 millones.
Los contratos de dólar futuro cerraron con mayoría de alzas de hasta 0,7%.
Entre los paralelos, el dólar MEP, trepó 0,6% a $1.433,96, mientras el contado con liquidación (CCL) subió 1% a $1.479,57.
El dólar blue cayó $10 a $1.450 para la venta.
La decisión oficial de no convalidar instrumentos a tasa fija en la última licitación del Tesoro tuvo un efecto inmediato: se liberaron pesos al mercado y el dólar reaccionó.
Por otra parte. los bonos en dólares cayeron levemente tras una licitación de deuda clave para el Tesoro, al mismo tiempo que las acciones del S&P Merval cerraron sin grandes variaciones.
En ese contexto, el riesgo país subió de 543 a 552 puntos básicos.