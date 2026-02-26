El dólar oficial subió nuevamente y cerró a $1.430

Las cotizaciones de este jueves

El dólar mayorista tocó su nivel más alto desde el 9 de febrero y, este jueves, la brecha con el techo de la banda de flotación ($1.605,40) se ubicó a 14%. En total, se operaron en el segmento contado más de U$S213 millones.

Los contratos de dólar futuro cerraron con mayoría de alzas de hasta 0,7%.

Entre los paralelos, el dólar MEP, trepó 0,6% a $1.433,96, mientras el contado con liquidación (CCL) subió 1% a $1.479,57.

El dólar blue cayó $10 a $1.450 para la venta.

La decisión oficial de no convalidar instrumentos a tasa fija en la última licitación del Tesoro tuvo un efecto inmediato: se liberaron pesos al mercado y el dólar reaccionó.

Por otra parte. los bonos en dólares cayeron levemente tras una licitación de deuda clave para el Tesoro, al mismo tiempo que las acciones del S&P Merval cerraron sin grandes variaciones.

En ese contexto, el riesgo país subió de 543 a 552 puntos básicos.