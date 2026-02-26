Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

El dólar oficial subió nuevamente y cerró a $1.430

El incremento de la cotización del dólar oficial fue de $15. Volvió a subir el riesgo país

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Hubo un nuevo incremento en el dólar oficial.

Hubo un nuevo incremento en el dólar oficial.

Tras operar en mínimos por casi dos meses desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el dólar oficial volvió a subir este jueves y llegó a $1.430, es decir $15 más que el miércoles. El riesgo país se incrementó 9 puntos.

En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras se ubicó en $1.431,58 del Banco Central (BCRA), mientras que en el Banco Nación (BNA) avanzó $10 y alcanzó los $1.425 para la venta.

El spot cerró $1.408 para la venta, tras escalar $10 el martes y otros $18,5 el miércoles.

Las cotizaciones de este jueves

El dólar mayorista tocó su nivel más alto desde el 9 de febrero y, este jueves, la brecha con el techo de la banda de flotación ($1.605,40) se ubicó a 14%. En total, se operaron en el segmento contado más de U$S213 millones.

Los contratos de dólar futuro cerraron con mayoría de alzas de hasta 0,7%.

Entre los paralelos, el dólar MEP, trepó 0,6% a $1.433,96, mientras el contado con liquidación (CCL) subió 1% a $1.479,57.

El dólar blue cayó $10 a $1.450 para la venta.

La decisión oficial de no convalidar instrumentos a tasa fija en la última licitación del Tesoro tuvo un efecto inmediato: se liberaron pesos al mercado y el dólar reaccionó.

Por otra parte. los bonos en dólares cayeron levemente tras una licitación de deuda clave para el Tesoro, al mismo tiempo que las acciones del S&P Merval cerraron sin grandes variaciones.

En ese contexto, el riesgo país subió de 543 a 552 puntos básicos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar