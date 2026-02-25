El dólar tuvo su mayor suba en 3 meses y el riesgo país tuvo un alza

En los bancos, el dólar formal incluso superó la cotización del BNA, para llegar a tocar los $1.420. Y hasta $1.425 al cierre, como en el Patagonia e ICBC. La última vez que tuvo un alza de esa magnitud fue el 20 de noviembre, cuando llegó a venderse en $1.450, a $20 más que la jornada previa.

Al mismo tiempo, los financieros fueron los que registraron los incrementos más fuertes, superiores al 1% al cabo de otra jornada alcista. El dólar tarjeta no superó ese porcentaje y así, luego de llegar a $1.839 tocó los $1.850,30 con el recargo de 30% a cuenta de Ganancias.

Qué pasó con el dólar mayorista, los financieros y el riesgo país

La suba generalizada de los distintos tipos de dólar coincide con la colocación de deuda que el Ministerio de Economía llevó a cabo este miércoles, a través de la licitación de bonos y letras en dólares y también en pesos para captar hasta U$S2.000 millones que necesita para afrontar vencimientos. Y con una oferta de divisas que no afloja.

En ese contexto, el dólar mayorista acumuló 0,83% (más de $11) para frenar en $1.399. A pesar del nuevo repunte, se mantuvo lejos de la banda cambiaria máxima que administra el Banco Central y que este miércoles se fijó en $1.603,82.

Sin embargo fueron los financieros los que tuvieron los mayores saltos. El dólar MEP escaló 1,58% para llegar a cotizarse a $1.420,56, pero el dólar CCL (Contado con Liquidación) terminó más arriba ($1.467) a pesar de haber subido menos (1,23%).

Lo cierto es que, aunque se quebró la tendencia desde el lunes, el riesgo país no para de subir en tramos. En la tercera rueda de la última semana de febrero fueron otros 11 puntos, con lo cual el indicador que mide JP Morgan y determina el costo de la deuda argentina se posicionó en 543 puntos básicos.