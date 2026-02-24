Inicio dólar
Tras más de una semana en baja el dólar volvió a subir y tocó los $.1400

En el Banco Nación el dólar oficial cerró $10 arriba. El dólar blue sumó $5 para tocar $1.430. El riesgo país tras las subas del dólar mayorista y financieros subió 6 puntos

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Este martes 24 de febrero el dólar oficial rompió otra racha bajista y cerró en $1.400

Luego de varias jornadas en baja, tanto el dólar oficial como el blue volvieron a recuperarse. Este martes 24 la divisa sumó $10 para cerrar a $1.400 en el Banco Nación, mientras que el paralelo trepó a $1.430 durante una jornada de subas generalizadas en la que el riesgo país siguió arriba.

En los bancos, a excepción del Supervielle donde el tipo vendedor no superó los $1.391, la mayoría alcanzó el mismo valor del Nación. Incluso algunos lo superaron, como el BBVA y el Patagonia ($1.405).

Por su parte, el dólar blue sumó $5 y se reubicó en los $1.430, la misma cotización del viernes 20.

La cotización del dólar oficial había sumado por última vez en febrero el viernes 13. Entonces, significó cortar una racha de 5 jornadas consecutivas de retroceso, que en esta ocasión acumuló más de una semana.

En Mendoza la brecha entre el dolar oficial y el blue estuvo entre el 8 y el 13%
Los financieros también se recuperaron, durante una rueda de subas generalizadas para los distintos tipos de dólar

Qué pasó con el dólar mayorista, los financieros y el riesgo país

Aunque sin superar al oficial, el dólar mayorista también registró una suba. Y alcanzó los $1.378 en promedio, al escalar 0,55% a lo largo de la rueda, aunque se mantiene aún lejos del tope de la banda cambiaria que administra el Banco Central (BCRA) y este martes se fijó en $1.602,24.

Por su parte, los dólares financieros treparon en distinta medida.

El dólar MEP llegó a ofrecerse a $1.403,17, o sea 0,61% más que en la apertura de la jornada. Y el dólar Contado con Liquidación (CCL) sumó apenas 0,22%, para cerrar en arriba de los $1.448 en promedio.

Así las cosas, el riesgo país sigue arriba de los 500 puntos básicos. Concretamente, en 543 puntos, 6 más que el último cierre (1,1%).

