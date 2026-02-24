Tras más de una semana en baja el dólar volvió a subir y tocó los $.1400

Luego de varias jornadas en baja, tanto el dólar oficial como el blue volvieron a recuperarse. Este martes 24 la divisa sumó $10 para cerrar a $1.400 en el Banco Nación, mientras que el paralelo trepó a $1.430 durante una jornada de subas generalizadas en la que el riesgo país siguió arriba.
En los bancos, a excepción del Supervielle donde el tipo vendedor no superó los $1.391, la mayoría alcanzó el mismo valor del Nación. Incluso algunos lo superaron, como el BBVA y el Patagonia ($1.405).
Por su parte, el dólar blue sumó $5 y se reubicó en los $1.430, la misma cotización del viernes 20.
La cotización del dólar oficial había sumado por última vez en febrero el viernes 13. Entonces, significó cortar una racha de 5 jornadas consecutivas de retroceso, que en esta ocasión acumuló más de una semana.
Qué pasó con el dólar mayorista, los financieros y el riesgo país
Aunque sin superar al oficial, el dólar mayorista también registró una suba. Y alcanzó los $1.378 en promedio, al escalar 0,55% a lo largo de la rueda, aunque se mantiene aún lejos del tope de la banda cambiaria que administra el Banco Central (BCRA) y este martes se fijó en $1.602,24.
Por su parte, los dólares financieros treparon en distinta medida.
El dólar MEP llegó a ofrecerse a $1.403,17, o sea 0,61% más que en la apertura de la jornada. Y el dólar Contado con Liquidación (CCL) sumó apenas 0,22%, para cerrar en arriba de los $1.448 en promedio.
Así las cosas, el riesgo país sigue arriba de los 500 puntos básicos. Concretamente, en 543 puntos, 6 más que el último cierre (1,1%).