El dólar blue cerró este viernes en $1.430 y continúa la tendencia a la baja

El dólar blue cotizó este viernes en $1.430 y bajó $10 con respecto a la jornada de este jueves, día en el que estuvo paralizada la actividad en los bancos por el paro nacional contra la reforma laboral.
Según reporta Infodólar, la cotización se ubicó en $1.410 para la compra y en $1.430 para la venta.
El dólar oficial perfora en la última rueda de la semana los $1.400 para la venta en el segmento minorista. Se trata de su nivel más bajo desde mitad de octubre.
A nivel mayorista, el tipo de cambio acumula un descenso de casi 4% a nivel mensual.
Qué pasó con el dólar mayorista
El dólar mayorista cede $15 y opera a $1.374 para la venta, y la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1.595,93, alcanza el 16,2%, su nivel más alto desde el 3 de julio de 2025.
Los contratos de dólar futuro anotan bajas generalizadas de hasta el 1,3%.
El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista se ubicará en los $1.386,5 para fines de febrero.
En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación (BNA) se ubica en $1.395.
Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.833.
En tanto, en el promedio de entidades financieras que recoge el Banco Central (BCRA) lo hace a $1.410,57.
Por su parte, en el sector informal, el dólar blue cae a $1.430.