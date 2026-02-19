En medio del paro por la reforma laboral, bajó el dólar oficial y subieron el blue y el riesgo país

El único que perforó el piso de los $1.400 fue el dólar mayorista. Al cabo de la jornada alcanzó los $1.393,50 para la venta, con lo que terminó ampliándose más de $200 la brecha con la banda cambiaria máxima que administra el Banco Central ($1.594,36 este jueves).

Qué pasó con el dólar MEP y el riesgo país

El dólar Tarjeta tocó los $1.833 al mediodía para subir y volver a bajar. Finalmente se frenó en $1.857,92 en promedio, un precio que incluye el 30% de recargo a cuenta de Ganancias.

Por su parte, los financieros volvieron a los altibajos.

El dólar MEP, que había llegado a $1.409,60, siguió en alza para ubicarse arriba de los $1.410 (0,30% arriba). Al contrario, el dólar Contado Con Liquidación (CCL), luego de escalar a casi $1.459, bajó hasta terminar el día cotizándose a $1.451,40.

El riesgo país nuevamente se movió arriba de los 500 puntos básicos, en medio de la turbulencia generada en torno al paro y el debate por la reforma laboral. Durante el feriado de Carnaval el riesgo país había vuelto a bajar pero sin perforar ese piso.

Los bonos en dólares cotizaron con tendencia negativa, con descensos de hasta 0,9% encabezados por el Bonar 2035, y el Bonar 2038 (-0,5%).