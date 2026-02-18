Cómo es el ritual para ganar en dólares y no pasar problemas económicos

Estos rituales que tienen como fin atraer dinero, en este caso dólares, suelen ser muy viralizados en internet, lo que no asegura que realmente funcionen. Ahora, la ilusión de que ayude a mejorar la economía de una persona siempre está vigente.
Cómo es el ritual del imán para atraer dólares
El ritual del imán es un método que, en teoría, funciona rápidamente. Según un artículo de Alma, una reconocida especialista en magia, en el sitio Horóscopo Verde, realizar este rito es sumamente fácil y se necesitan solamente cuatro elementos: un billete de cualquier denominación, un vaso de agua, un sitio tranquilo y un imán.
Para llevar adelante este ritual y lograr una lluvia de dólares o de billetes de cualquier otro país, lo primero que se debe hacer es encontrar un sitio tranquilo para llevar adelante el rito. Luego hay que colocar el billete dentro del vaso de agua y poner el imán debajo del vaso. De esa manera se activará su energía.
Una vez que se hayan hecho los pasos anteriores, el ritual indica que se deben colocar las dos manos sobre el vaso y mirar fijamente cómo el dinero fluye hacia ti. Finalmente, en voz, alta se debe decir la siguiente frase: "Soy un imán para el dinero. Este fluye hacia mí de manera rápida e inesperada. Merezco vivir una vida abundante y próspera". Luego hay que dejar el vaso en un lugar que sea visible para que la energía del rito se mantenga activa.