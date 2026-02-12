Para qué sirve poner un vaso con agua y huevo debajo de la cama al dormir y qué significa

Sentirse cansado, con poco ánimo o sin energía puede tener muchas causas. Sin embargo, en distintas tradiciones populares y espirituales existe un antiguo ritual que muchas personas realizan antes de dormir es poner un vaso con agua y un huevo debajo de la cama.
Según se cree, este método sirve para detectar y absorber cargas negativas que afectan el descanso y el bienestar sin hacer nada porque hace efecto mientras vos dormís.
¿Para qué sirve poner un vaso con agua y huevo debajo de la cama?
De acuerdo con el saber popular, este ritual se utiliza para:
- Detectar energías negativas, envidia o malestar emocional
- Aliviar el cansancio persistente o la sensación de pesadez
- Favorecer un descanso más profundo
- Limpiar el campo energético de la persona mientras duerme
La creencia indica que el huevo actúa como un “imán energético”, mientras que el agua funciona como un medio para mostrar visualmente aquello que estaba afectando a la persona.
El procedimiento es simple y suele realizarse de noche. Para ello solo debes tomar un vaso transparente y llenarlo con agua romper un huevo crudo dentro del vaso (sin batirlo). Después tenés que poner el vaso debajo de la cama, preferentemente a la altura de la cabeza y mientras duermes normalmente tenés que dejar el vaso allí durante toda la noch. A la mañana siguiente, observar con atención el contenido.
Cómo interpretar el resultado del ritual
Las interpretaciones varían según el aspecto que tenga el huevo al amanecer:
- Agua clara y yema intacta: no habría cargas negativas importantes
- Hilos o picos que suben desde la yema: indican cansancio acumulado, estrés o envidia
- Burbujas alrededor de la yema: presencia de tensiones emocionales
- Agua turbia o con manchas: se asocia a energías densas o malestar profundo
- Olor desagradable: según la creencia, la carga energética era fuerte
Tras observar el resultado, muchas personas recomiendan desechar el contenido del ritual por el inodoro, agradeciendo y limpiando el vaso.