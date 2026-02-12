Para qué sirve poner un vaso con agua y huevo debajo de la cama al dormir y qué significa

mujer con cansancio Si sientes un cansacio extraño o bajas energías y no sabes porqué, este ritual es para vos.

Detectar energías negativas, envidia o malestar emocional

Aliviar el cansancio persistente o la sensación de pesadez

Favorecer un descanso más profundo

Limpiar el campo energético de la persona mientras duerme

La creencia indica que el huevo actúa como un “imán energético”, mientras que el agua funciona como un medio para mostrar visualmente aquello que estaba afectando a la persona.

El procedimiento es simple y suele realizarse de noche. Para ello solo debes tomar un vaso transparente y llenarlo con agua romper un huevo crudo dentro del vaso (sin batirlo). Después tenés que poner el vaso debajo de la cama, preferentemente a la altura de la cabeza y mientras duermes normalmente tenés que dejar el vaso allí durante toda la noch. A la mañana siguiente, observar con atención el contenido.

ritual del huevo con agua Algunos resultados del ritual.

Cómo interpretar el resultado del ritual

Las interpretaciones varían según el aspecto que tenga el huevo al amanecer:

Agua clara y yema intacta: no habría cargas negativas importantes

Hilos o picos que suben desde la yema: indican cansancio acumulado, estrés o envidia

Burbujas alrededor de la yema: presencia de tensiones emocionales

Agua turbia o con manchas: se asocia a energías densas o malestar profundo

Olor desagradable: según la creencia, la carga energética era fuerte

Tras observar el resultado, muchas personas recomiendan desechar el contenido del ritual por el inodoro, agradeciendo y limpiando el vaso.