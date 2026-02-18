Confirmado el precio del dólar este jueves 19 de febrero cuando los bancos abran

dolares (2)

El precio del dólar este jueves 19 de febrero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este jueves 19 de febrero, será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias.

Banco Nación: $1.420

Banco Galicia: $1.425

Banco ICBC: $1.420

Banco BBVA: $1.420

Banco Supervielle: $1.425

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.425

Banco Patagonia: $1425

Banco Hipotecario: $1.430

Banco Santander: $1.420

Brubank: $1.425

Banco Credicoop: $1.425

Banco Macro: $1.429

Banco Piano: $1.420

Banco de Comercio: $1.415

Precio del dólar blue este jueves 19 de febrero en las cuevas

En tanto, las cuevas también revelaron cuál será el precio del dólar blue este jueves 19 de febrero, en el mismo momento en el que los bancos abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias.

Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue tendrá un valor por encima del dólar oficial y su precio será de $1440.