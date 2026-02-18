Confirmado el precio del dólar este jueves 19 de febrero cuando los bancos abran

Los bancos más importantes de Argentina definieron cuál será el precio del dólar este jueves 19 de febrero cuando se habiliten las operaciones cambiarias en cada una de las entidades.
Según relevaron los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) el precio del dólar estará ubicado en uno de los valores más bajos del año, producto de los movimientos registrados en los últimos días.
De hecho, movimientos similares se registraron en ,as cuevas donde la cotización del dólar blue también se vio afectada por la reducción del valor del dólar oficial.
El precio del dólar este jueves 19 de febrero en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este jueves 19 de febrero, será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias.
- Banco Nación: $1.420
- Banco Galicia: $1.425
- Banco ICBC: $1.420
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.425
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.425
- Banco Patagonia: $1425
- Banco Hipotecario: $1.430
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.425
- Banco Credicoop: $1.425
- Banco Macro: $1.429
- Banco Piano: $1.420
- Banco de Comercio: $1.415
Precio del dólar blue este jueves 19 de febrero en las cuevas
En tanto, las cuevas también revelaron cuál será el precio del dólar blue este jueves 19 de febrero, en el mismo momento en el que los bancos abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias.
Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue tendrá un valor por encima del dólar oficial y su precio será de $1440.