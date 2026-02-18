Costo de la construcción en Mendoza: el metro cuadrado aumentó la mitad de la inflación general

En ese lapso, los jornales de los trabajadores subieron 22,47% y los materiales 18,5%.

Esa diferencia también se percibe en este primer tramo del 2026. Solo en base a las variaciones de enero que impactan este mes, el cálculo da una mano de obra 1,68% más cara, contra un ajuste de los insumos de 1,25% intermensual.

Casa propia créditos requisitos inscripción.jpg Los ladrillones son un ejemplo de los materiales que se mantienen estables y en lo que va del año no inciden en el costo de construcción

El nuevo costo de construcción de una vivienda

Habitualmente, el relevamiento toma 2 modelos de vivienda: una más pequeña (61 m2) y económica, y de mayor superficie (136 m2) edificada con materiales superiores en calidad y precio.

Cualquiera sea el caso, una familia mendocina que va por la casa propia debió ajustar el presupuesto de nuevo. Y ya sabe que no podrá gastar menos de $1,3 millón por m2, un costo cercano al estimado también por el Colegio de Arquitectos.

Para ser más precisos, el costo actualizado de construcción al mes de febrero arranca en un valor unitario de $1.293.474 para una edificación más modesta. Pero puede llegar a $1.695.610 si el bolsillo permite mejores terminaciones y equipamiento.

Si el inversor cuenta con un capital en dólares para construir, sabrá que por las variaciones del tipo de cambio el último mes varió 4,73% (en base a un dólar cotizado a $1.390 en Banco Nación). Y a valor dólar blue ($1.410) debe afrontar 7,21% más.

Precios: los materiales que subieron, bajaron y los que se mantienen

En precios de materiales todavía se observa paridad entre los que subieron, siguen estables e incluso bajaron. Sobre los 30 tipos de insumos relevados se desprende que al menos 8 siguen igual que a principios de año y otros 7 bajaron de precio.

Entre los esenciales, los áridos son los que más subieron. Por caso, el viaje de arena de Anchoris (5/6m3) arrancó febrero en $185.000 promedio, un 13,25% por encima de principios del 2026, mientras que la bolsa de cemento trepó sólo 3,65%.

Los ladrillones se mantienen desde comienzos de año. Por estos días, un viaje (1.000 unidades) ronda los $302.000, mientras que hace un año costaba $192.000.

Lo mismo pasa con la madera para encofrar ($4.400 por unidad) y el tipo fenólico para techos ($26.600 cada uno).

¿Hay materiales más baratos? Si, aunque son minoría. Ocurre con los caños termofusión para agua, que se consiguen por $6.800 (el tirón), un 5,63% menos que en enero, cuando se vendían a $7.200 aproximadamente.

Algo similar ocurre en el mercado con algunos tipos de hierro (-4,94%) y sanitarios. Por ejemplo, un inodoro Ferrum puede comprarse por algo más de $101 mil, contra $108.600 de principios de enero (-6,57%).