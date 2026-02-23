La última semana de febrero comenzó con otra baja del dólar

A su vez, el dólar tarjeta bajó casi 1 punto. Y terminó cotizándose a $1.824,73 en promedio, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.

Por qué baja el dólar

Según un informe de PPI (Portfolio Personal Inversiones) esa caída fue por la fuerte oferta de divisas. "La liquidación del agro se mantuvo firme (US$88 millones promedio diario en enero vs. US$84 millones en lo que va de febrero)", indicaron.

Pero hay otro factor: la colocación de deuda en dólares, que sigue a un ritmo sostenido.

Como sea, los financieros no fueron la excepción a la regla. Por caso, el dólar MEP tocó los $1.394,61, un 0,68% menos que en la apertura de la jornada.

En tanto, el dólar CCL (Contado con Liquidación) también retrocedió, pero menos (0,44%) para cerrar a $1.445,02.

Riesgo país

En la semana en que se espera la sanción de la ley de reforma laboral y un bluen clima financiero el riesgo país sigue arriba de los 500 puntos, lo que siembra dudas sobre el refinanciamiento (roll-over) de deuda en dólares por U$S 4.500 millones.

El riesgo país partió de 519 puntos para llegar a 525, a 43 puntos del piso de 482 de fines de enero. Entonces, la baja fue por la confianza por la cancelación de vencimiento de US$4.500 millones y una caída del precio de los bonos del Tesoro de EE.UU.

Sin embargo, desde ese momento el indicador volvió a empinarse, más allá de que con la baja del dólar el Banco Central siguió con la compra de reservas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó otro desembolso de U$S1.000 millones.

Los analistas atribuyen ese nivel al clima político en medio del tratamiento de la ley de reforma laboral en el Congreso, tras algunos cambios que hacen a la competitividad de la economía argentina.

Y si bien todo indica que la ley se aprobaría finalmente en Senadores en viernes, puede haber más conflictividad. Es que al capítulo legislativo le seguirá el judicial, con los gremios dispuestos a trabar la ley con recursos de amparo.