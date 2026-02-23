La Bolsa de Comercio de Mendoza crece y quiere abrir sucursales en el resto del país

“Realizamos las inversiones necesarias para trascender la presencialidad, integrando dispositivos electrónicos y los medios de pago vigentes en el mercado", destacó Romano, en relación a la nueva tecnología respaldada por la certificación de normas ISO 27001 de Seguridad de la Información.

image Según su presidente y accionista mayoritario Luis Romano, la Bolsa de Comercio ya inició una "transición" desde la transformación digital de sus oficinas para convertirse en "hub financiero", con asesoramiento de inversiones en particular para proyectos mineros

La BCM, hub financiero: de cobranzas a asesoramiento en inversiones

En octubre del 2025 la BCM suscribió una alianza estratégica con Provincia NET para diversificar su red de cobranzas. 'Nuestras sucursales no son solo puntos de cobro sino un espectro de servicios que ampliamos para consolidarnos como plataforma de soluciones integrales', resaltó su titular, empresario de la construcción, la salud y maquinaria agrícola.

Es parte de lo que la institución pretende: ser un hub financiero estratégico, para brindar asistencia técnica y asesoramiento a empresas, productores y ahorristas sobre mercado de capitales. Y atraer capitales extranjeros y profesionalizar el flujo de inversiones y financiamiento para agro, minería, vitivinicultura, real estate, tecnología y energía.

Para consolidarse en ese rol, la institución también firmó otros convenios con Impulsa Mendoza Sostenible, el Gobierno de la Provincia, ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y Bolsa de Valores de Toronto. A cambio, no solo ofrecerá su infraestructura sino todos los servicios conexos, como epicentro donde el capital y los proyectos mineros se encuentran.

De hecho, junto a su par de Toronto la Bolsa de Comercio de Mendoza organizó un evento en noviembre pasado. Pero no es la única acción.

A partir de su función histórica de registrar contratos de compraventa de vino, se convertirá en la sede mensual de la Comisión del Vino, espacio de debate y decisión para el sector, que volverá a reunirse el jueves 26 de febrero. La decisión es trascender como soporte financiero para accionar como "escenario donde se articulan las políticas y negocios".

image Luis Romano (izquierda) luego de firmar una alianza estratégica entre la Bolsa de Comercio de Mendoza e Impulsa Mendoza

Nueva sucursal en Malargüe y plan de expansión nacional

En menos de un año la Bolsa de Comercio inauguró 2 nuevas sucursales: mayo pasado fue el mes de la apertura de la delegación en Tunuyán, y ahora lo propio hizo en Malargüe, de la mano de la minería. con lo que ya suma 16 en toda la provincia.

Pero el propósito de la nueva conducción de la entidad es proyectarse al resto del país. "La llegada al sur responde a respaldar el emergente ecosistema financiero-minero. La sede no sólo genera empleo genuino para malargüinos, sino servicios financieros y tecnología de vanguardia a una zona clave para el desarrollo energético de la provincia", dijeron.

Para el director de la Bolsa de Comercio de Mendoza, Santiago Pérez Araujo “marcamos un hito al inaugurar nuestra sucursal en Tunuyán, llevando por primera vez la presencia de la Bolsa al Valle de Uco. Con la apertura en Malargüe, no solo consolidamos nuestro despliegue en el Sur mendocino, sino que reafirmamos nuestra cobertura en toda la provincia”.

Sin embargo, Pérez Araujo adelantó que la visión de la entidad trasciende las fronteras locales, con todo un plan de aperturas hasta el 2028 fuera de Mendoza.

“Este fortalecimiento en Mendoza es la base de un plan de expansión más ambicioso; prevemos para los próximos dos años la apertura de sucursales en otras provincias del país, posicionando a la BCM como un actor de alcance nacional en la prestación de servicios financieros y de recaudación”, subrayó el directivo de la BCM.