El dólar oficial cerró con un aumento y cortó la racha de 5 jornadas consecutivas a la baja

Dolar (2)

El dólar oficial y la cotización de los financieros

A diferencia del dólar oficial, el mayorista registró un incremento de $4,50 luego de 6 caídas seguidas en el mercado y alcanzó los $1.399,50. Durante los anteriores 4 días hábiles, había perdido $32,50, más del doble de lo que perdió la semana anterior.

El Banco Central estableció para este 13 de febrero el techo de la banda cambiaria en $1.584,95, con lo cual el tipo de cambio mayorista quedó a $185,45 o 13,3% de ese límite.

En cuanto a los dólares financieros, el dólar MEP también repuntó tras haber cerrado con una merma. En este caso, 7 pesos y se ubicó en $1.424. En contrapartida, el precio de referencia del Contado con Liquidación (CCL) bajó y llegó a los $1.462,20, con una variación de 7 pesos menos que el día anterior.

El dólar ahorro, tarjeta o turista, con el recargo del 30% dispuesto por el gobierno para compras con tarjeta en moneda extranjera, se posicionó en los $1.846.