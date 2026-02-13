El dólar oficial cerró con un aumento y cortó la racha de 5 jornadas consecutivas a la baja

Después de 5 días consecutivos a la baja, la cotización del dólar oficial cortó este viernes esa tendencia y cerró con un aumento de 5 pesos en relación a la jornada anterior. De esta manera, la divisa estadounidense se comercializó en las pizarras del Banco Nación $1.370 para la compra y $1.420 para la punta vendedora.
Más allá de este último incremento, el dólar al público perdió $30 a lo largo de la semana, lo que representó una caída del 2,1%. El jueves había alcanzado su nivel mínimo en 4 meses.
En tanto que el dólar blue finalizó la rueda financiera sin cambios respecto al jueves. Así se ofreció a $1.420 para la compra y $1.444 para la venta en las cuevas de la city mendocina, 4 pesos más que en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
El dólar oficial y la cotización de los financieros
A diferencia del dólar oficial, el mayorista registró un incremento de $4,50 luego de 6 caídas seguidas en el mercado y alcanzó los $1.399,50. Durante los anteriores 4 días hábiles, había perdido $32,50, más del doble de lo que perdió la semana anterior.
El Banco Central estableció para este 13 de febrero el techo de la banda cambiaria en $1.584,95, con lo cual el tipo de cambio mayorista quedó a $185,45 o 13,3% de ese límite.
En cuanto a los dólares financieros, el dólar MEP también repuntó tras haber cerrado con una merma. En este caso, 7 pesos y se ubicó en $1.424. En contrapartida, el precio de referencia del Contado con Liquidación (CCL) bajó y llegó a los $1.462,20, con una variación de 7 pesos menos que el día anterior.
El dólar ahorro, tarjeta o turista, con el recargo del 30% dispuesto por el gobierno para compras con tarjeta en moneda extranjera, se posicionó en los $1.846.