Anticiparon que el 90% de los comercios de Ciudad abrirán durante los feriados de Carnaval

Así funcionará el comercio para el próximo feriado XL

La estadística marca que más de la mitad de los comercios nucleados en la Cámara (el 55%) atenderá en horario corrido o el tradicional 4 y 4. Mientras que otro 35% eligió la opción de abrir sus puertas durante la mañana o media jornada, en tanto que el 9% no se expresó o confirmó que durante ambos feriados estarán con sus persianas bajas.

Según Alín, esa tendencia responde a "la necesidad de sostener las ventas, sobre todo en la previa de la venta de útiles escolares que es una fecha importante para los comercios".

Canasta escolar- Vuelta a clases- librerias.jpg Uno de los momentos más importantes en ventas para algunos comercios es la vuelta a clases. Imagen ilustrativa. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El panorama, para el presidente de la entidad, es similar al del 2025. El año pasado, los feriados de Carnaval coincidieron con los primeros días de marzo y convirtieron a Mendoza en una de las 4 provincias con mayor ocupación turística del país.