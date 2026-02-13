Anticiparon que el 90% de los comercios de Ciudad abrirán durante los feriados de Carnaval

Aunque ya se volvió habitual en los últimos fines de semana XL, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) confirmó que durante los feriados de Carnaval del lunes 16 y martes 17 de febrero la mayoría de los comercios abrirán con distintas modalidades.
"En Carnaval la actividad comercial se desarrollará con normalidad en gran parte de la ciudad. Más del 90% de los comercios encuestados abrirán sus puertas", indicaron desde la entidad que preside Adrián Alín respecto al primer fin de semana largo del 2026.
De esto se desprende que alrededor del 10% de los más de 200 comercios que Cecitys identifica en el radio capitalino permanecerán cerrados durante los próximos feriados.
Así funcionará el comercio para el próximo feriado XL
La estadística marca que más de la mitad de los comercios nucleados en la Cámara (el 55%) atenderá en horario corrido o el tradicional 4 y 4. Mientras que otro 35% eligió la opción de abrir sus puertas durante la mañana o media jornada, en tanto que el 9% no se expresó o confirmó que durante ambos feriados estarán con sus persianas bajas.
Según Alín, esa tendencia responde a "la necesidad de sostener las ventas, sobre todo en la previa de la venta de útiles escolares que es una fecha importante para los comercios".
El panorama, para el presidente de la entidad, es similar al del 2025. El año pasado, los feriados de Carnaval coincidieron con los primeros días de marzo y convirtieron a Mendoza en una de las 4 provincias con mayor ocupación turística del país.