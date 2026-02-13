Inicio Economía Comercios
Informe de la Cecitys

Anticiparon que el 90% de los comercios de Ciudad abrirán durante los feriados de Carnaval

La Cecitys señaló que el 55% de los comercios atenderá en horario normal, mientras el 35% lo hará medio día en los feriados del lunes 16 y martes 17

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Desde Cecitys confirmaron que un 55% de los comercios de Ciudad atenderán en horario normal durante los dos feriados de este Carnaval 2026

Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

Aunque ya se volvió habitual en los últimos fines de semana XL, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) confirmó que durante los feriados de Carnaval del lunes 16 y martes 17 de febrero la mayoría de los comercios abrirán con distintas modalidades.

"En Carnaval la actividad comercial se desarrollará con normalidad en gran parte de la ciudad. Más del 90% de los comercios encuestados abrirán sus puertas", indicaron desde la entidad que preside Adrián Alín respecto al primer fin de semana largo del 2026.

Pronostico del tiempo en Mendoza - ola de calor - verano - compras - comercios - fiestas - centro
El 90% de los comercios del centro abrirán durante este fin de semana extra largo. Imagen ilustrativa.

De esto se desprende que alrededor del 10% de los más de 200 comercios que Cecitys identifica en el radio capitalino permanecerán cerrados durante los próximos feriados.

Así funcionará el comercio para el próximo feriado XL

La estadística marca que más de la mitad de los comercios nucleados en la Cámara (el 55%) atenderá en horario corrido o el tradicional 4 y 4. Mientras que otro 35% eligió la opción de abrir sus puertas durante la mañana o media jornada, en tanto que el 9% no se expresó o confirmó que durante ambos feriados estarán con sus persianas bajas.

Según Alín, esa tendencia responde a "la necesidad de sostener las ventas, sobre todo en la previa de la venta de útiles escolares que es una fecha importante para los comercios".

Canasta escolar- Vuelta a clases- librerias.jpg
Uno de los momentos más importantes en ventas para algunos comercios es la vuelta a clases. Imagen ilustrativa.

El panorama, para el presidente de la entidad, es similar al del 2025. El año pasado, los feriados de Carnaval coincidieron con los primeros días de marzo y convirtieron a Mendoza en una de las 4 provincias con mayor ocupación turística del país.

