La primera billetera virtual para empresas creada por mendocinos para funcionar en todo el país

Para los creadores de la nueva fintech, Red Magister tiene varios sellos distintivos. Uno, la escalabilidad: ser capaz de extenderse desde pequeñas y medianas empresas sedientas de financiamiento a toda su cadena de valor, incluidos proveedores y empleados.

image La nueva billetera virtual corporativa creada en Mendoza se proyecta también al segmento individuos

Red Magister, una billetera que "democratiza" la liquidez

La otra, y quizás más importante, es que asegura liquidez a corto plazo, una necesidad constante que no alcanzan a satisfacer los bancos ni el sistema financiero convencional. Ni más ni menos que permitir al empresario/usuario hacerse de los fondos sin que esperar a que se acrediten vía cheques a 30, 60 o 120 días.

Al respecto, García Valls lo ejemplifica con el "factoring" (descuento de facturas que se cargan en la plataforma), al asegurar que "permite asegurarle el fondeo necesario a partir de sus cuentas por cobrar y a corto plazo. Una herramienta tecnológica que facilita el financiar sus ventas".

Por eso, Red Magister, que actualmente opera un capital circulante de más de $25.000 millones ofrece un acceso menos restrictivo frente a limitaciones del sistema bancario, sobre todo el "scoring" crediticio y también por la exposición al riesgo.

Y así como lo hace con facturas, las opciones contemplan certificados de obra en el rubro construcción, e incluso parte del flujo de recupero de una licitación. Desde ahí, el adelanto de fondos puede llegar al 20% del total.

"El sistema financiero tiene un trato desigual con las empresas, y por sus propios filtros termina ofreciendo crédito a quien no lo necesita. Lo nuestro es un servicio transversal, que democratiza el acceso y asegura mayor inclusión financiera. Por eso no miramos el historial financiero de cheques rechazados sino su potencial", consideró el ejecutivo.

image Alejandro García Valls y Augusto Ercole, socios y creadores de Red Magister, la innovadora billetera virtual

De empresas a individuos: el camino inverso de una billetera virtual

"Si bien desarrollamos la primera plataforma de su tipo en el país según la Cámara Fintech, no somos nativos digitales" reconoce García Valls. Es que el germen de Red Magister fue Capital Arg, la firma creada junto a Ercole en 2010 que, dedicada originalmente al factoring, terminó convirtiéndose en su nave nodriza.

Corría el 2020, tiempos de pandemia, cuando sus responsables decidieron embarcarse, distanciamiento mediante, en una apuesta a la evolución gracias a la tecnología. Así empezó a gestarse Red Magister, que ahora busca ampliar su base de clientes a partir de una migración de los más de 100 que hoy son la cartera de CapitalArg.

Pero la evolución es permanente. Y para la billetera virtual "made in" Mendoza también incluye abrir el abanico, esto es, para García Valls "saber que con un sistema suficientemente robusto, las empresas ya no sólo intercambiarán instrumentos sino también bienes y servicios".

Pero hay más. A la inversa de otras fintech craneadas para individuos, estos de a poco aparecen en el horizonte de RM. También gracias a la escalabilidad, como puede perfilarse con el dueño de una pyme que deposite pagos en cuentas sueldo a sus empleados y estos puedan, a su vez, consumir con sus propias billeteras.

Al estilo de Mercado Pago y otras plataformas, ese horizonte no deja de lado emitir tarjetas y una línea para operar en descubierto. Sin embargo, todo es parte de un próximo estadío para Red Magister, que mientras abre su "equity" (capital accionario) para sumar socios, busca posicionar consolidar su oferta para el segmento corporativo.