YPF acordó con un banco remunerar a usuarios de su app que tengan dinero en cuenta

Lo dicho: el acuerdo establece que Banco Santander Argentina será encargado de administrar las cuentas virtuales de YPF Digital. Eso implica la gestión de saldos, transferencias y también pagos, además de permitir que los fondos disponibles (dinero en cuenta) puedan remunerarse automáticamente a través de Fondos Comunes de Inversión de Santander.

image Alejandro Butti, CEO de banco Santander, junto a su par de YPF, Horacio Marín, luego de firmar el acuerdo para potenciar la app YPF

YPF, de app a billetera virtual

El dinero en cuenta propia ya representa más del 35% de los pagos realizados con APP YPF. La billetera digital permite operar en más de 1.650 puntos de venta de su red incluidas estaciones de servicio, Tiendas Full y Boxes, además de realizar pagos fuera del ecosistema YPF y abonar más de 6.000 servicios.

A un ritmo promedio de 400 por minuto, el uso de la app crece. Desde la petrolera indicaron que actualmente 4 de cada 10 pagos en la red de YPF (carga de combustibles y tiendas Full) son digitales.

“La alianza con YPF es un paso clave en nuestra estrategia de integrar a Santander como socio financiero y tecnológico de los principales ecosistemas digitales. Es una plataforma pensada para simplificar la vida de millones de personas y acompañar la evolución de los pagos en Argentina”, señaló Alejandro Butti, CEO de Santander.

Por su parte, el presidente de YPF, Horacio Marín, destacó "la relación de muchos años" con Santander "que posibilitó viabilizar proyectos estratégicos" de la compañía. Y aseguró que el nuevo acuerdo permitirá poner a disposición de todos los usuarios de app YPF nuevas herramientas financieras para potenciar la experiencia de nuestros clientes".