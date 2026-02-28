Confirmado el precio del dólar este lunes 2 de marzo en cada banco

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron el precio del dólar para este lunes 2 de marzo de 2026 cuando se habiliten las operaciones cambiarias en cada una de las entidades, tantos públicas como privadas. ¿Vas a invertir en la moneda estadounidense?
Según revelaron los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) el precio del dólar estará ubicado en uno de los valores más bajos del año, producto de los movimientos registrados en los últimos días.
De hecho, movimientos parecidos se registraron en las cuevas donde la cotización del dólar blue también se vio afectada por la reducción del valor del dólar oficial llegando a uno de sus valores más bajos, tras haber llegado a los $1.550 en las últimas semanas del 2025.
El precio del dólar este lunes 2 de marzo en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este lunes 2 de marzo será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias.
- Banco Nación: $1.420
- Banco Galicia: $1.425
- Banco ICBC: $1.445
- Banco BBVA: $1.425
- Banco Supervielle: $1.430
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.435
- Banco Patagonia: $1.430
- Banco Hipotecario: $1.430
- Banco Santander: $1.425
- Brubank: $1.423
- Banco Credicoop: $1.425
- Banco Macro: $1.430
- Banco Piano: $1.430
- Banco de Comercio: $1.425
Estos precios del dólar son los más bajos en lo que va del 2026 y se ubica cerca de los mínimos registrados desde octubre, cuando llegó a tocar los $1.375 el día después de las elecciones legislativas.
Mercado cambiario: precio del dólar blue este lunes 2 de marzo en las cuevas
En tanto, las cuevas también revelaron cuál será el precio del dólar blue este lunes 2 de marzo, en el mismo momento en el que los bancos abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias.
Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue tendrá un valor por encima del dólar oficial y su precio será de $1.425.
El valor de la moneda extranjera en Argentina es, en última instancia, una mezcla de regulación estatal oficial y la libre oferta y demanda del mercado, afectado por los desequilibrios macroeconómicos.