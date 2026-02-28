Confirmado el precio del dólar este lunes 2 de marzo en cada banco

dolares (8) El precio del dólar en Argentina está determinado principalmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el tipo de cambio oficial, mientras que los dólares paralelos (blue, MEP, CCL) se rigen por la oferta y demanda en el mercado privado.

El precio del dólar este lunes 2 de marzo en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este lunes 2 de marzo será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias.

Banco Nación: $1.420

Banco Galicia: $1.425

Banco ICBC: $1.445

Banco BBVA: $1.425

Banco Supervielle: $1.430

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.435

Banco Patagonia: $1.430

Banco Hipotecario: $1.430

Banco Santander: $1.425

Brubank: $1.423

Banco Credicoop: $1.425

Banco Macro: $1.430

Banco Piano: $1.430

Banco de Comercio: $1.425

Estos precios del dólar son los más bajos en lo que va del 2026 y se ubica cerca de los mínimos registrados desde octubre, cuando llegó a tocar los $1.375 el día después de las elecciones legislativas.

dolares (18) El Gobierno nacional utiliza el Banco Central de la República Argentina para intervenir y establecer el valor oficial, influenciado por la liquidez y la estrategia económica.

Mercado cambiario: precio del dólar blue este lunes 2 de marzo en las cuevas

En tanto, las cuevas también revelaron cuál será el precio del dólar blue este lunes 2 de marzo, en el mismo momento en el que los bancos abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias.

Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue tendrá un valor por encima del dólar oficial y su precio será de $1.425.

El valor de la moneda extranjera en Argentina es, en última instancia, una mezcla de regulación estatal oficial y la libre oferta y demanda del mercado, afectado por los desequilibrios macroeconómicos.