Salvo el blue, todas las cotizaciones del dólar despidieron febrero en baja

A su vez el paralelo venía de retroceder en la víspera con lo que su precio y el del dólar oficial habían quedado empardados en $1.425. Un equilibrio que vino a romperse este viernes.

Qué pasó con el dólar y divisas en febrero

En el caso del dólar mayorista, la referencia del mercado y para el Banco Central, bajó 0,78%.

Así tocó un piso de $1.397 en este viernes, el último día hábil del mes. Y se alejó más de la banda cambiaria máxima que determina el umbral de intervención en el mercado y que el BCRA fijó en $1.606,99.

Pero ¿cómo se movió el precio del dólar que venden los bancos durante un febrero marcado por la volatilidad?

Más allá de algún repunte diario, la divisa oficial despide febrero con una caída mensual de $50 (-3,4%) desde los $1.470 del tipo vendedor del lunes 2, que los analistas atribuyen a la mayor oferta por liquidaciones y colocaciones de deuda.

Esa tendencia motivó que el BCRA saliera a comprar reservas y superar U$S46.900 millones. Y también la incipiente demanda de dólar ahorro por parte de individuos.

Entre los financieros, el dólar CCL (Contado con Liquidación) si bien registró la mayor baja de la jornada (-1,10%) terminó más arriba que el resto: $1.467,60. Por su parte, el dólar MEP retrocedió apenas 0,29% para tocar los $1.422,11.