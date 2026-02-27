Salvo el blue, todas las cotizaciones del dólar despidieron febrero en baja

El dólar oficial cedió $5 este viernes 27 de febrero en Banco Nación y cerró la semana y el mes en $1.420, luego de otra rueda en caída para todas las cotizaciones que marcaron febrero. La única excepción: el dólar blue, que se mantuvo en $1.425.
En pizarras de los distintos bancos la divisa oficial incluso terminó más arriba, al nivel del paralelo y más. Fue el caso del BBVA, y también del Supervielle, Patagonia e Hipotecario ($1.430), aunque el ICBC se cortó solo al llegar a $1.445 para la venta.
A lo largo de la última semana de febrero y a pesar de la baja del viernes el dólar formal trepó 2,1%. Sin embargo, durante el segundo mes del 2026 predominaron las bajas, con un mínimo de $1.390 el lunes 23.
A su vez el paralelo venía de retroceder en la víspera con lo que su precio y el del dólar oficial habían quedado empardados en $1.425. Un equilibrio que vino a romperse este viernes.
Qué pasó con el dólar y divisas en febrero
En el caso del dólar mayorista, la referencia del mercado y para el Banco Central, bajó 0,78%.
Así tocó un piso de $1.397 en este viernes, el último día hábil del mes. Y se alejó más de la banda cambiaria máxima que determina el umbral de intervención en el mercado y que el BCRA fijó en $1.606,99.
Pero ¿cómo se movió el precio del dólar que venden los bancos durante un febrero marcado por la volatilidad?
Más allá de algún repunte diario, la divisa oficial despide febrero con una caída mensual de $50 (-3,4%) desde los $1.470 del tipo vendedor del lunes 2, que los analistas atribuyen a la mayor oferta por liquidaciones y colocaciones de deuda.
Esa tendencia motivó que el BCRA saliera a comprar reservas y superar U$S46.900 millones. Y también la incipiente demanda de dólar ahorro por parte de individuos.
Entre los financieros, el dólar CCL (Contado con Liquidación) si bien registró la mayor baja de la jornada (-1,10%) terminó más arriba que el resto: $1.467,60. Por su parte, el dólar MEP retrocedió apenas 0,29% para tocar los $1.422,11.