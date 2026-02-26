"La Banda del Negro Andre": la despedida tumbera a los tiros de un delincuente que murió en un accidente

Gesell muerte arena Grave accidente: un motociclista de 28 años murió tras caer de un médano en Villa Gesell. Foto gentileza 0221.com.ar

La despedida tras el accidente

El cuerpo de Andrés Alemán fue trasladado para su inhumación en el cementerio. La ceremonia fúnebre se desarrolló con escasa presencia de personas, en un ambiente marcado por la cautela. Fuentes oficiales explicaron que las cámaras de seguridad del cementerio, junto con investigaciones judiciales en curso relacionadas con su figura, podrían haber disuadido a muchos allegados de asistir abiertamente.

Es que Andrés Alemán contaba con un prontuario pesado, incluyendo antecedentes por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes y presunta participación en una organización dedicada al narcotráfico.

A pesar de la discreción inicial, las manifestaciones de duelo no tardaron en escalar hacia formas violentas y públicas. Se registró un episodio que incluyó disparos al aire y la quema de al menos una motocicleta en plena vía pública.

Tras la muerte por el accidente, se viralizaron videos que mostraron a jóvenes disparando mientras una moto ardía, en lo que se interpreta como un ritual de "despedida tumbera". También había inscripciones como "Andrés por siempre" y, especialmente, "La banda del negro Andre ".