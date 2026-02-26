"La Banda del Negro Andre": la despedida tumbera a los tiros de un delincuente que murió en un accidente

Andrés Alberto Alemán, conocido en su entorno como el Negro Andre, falleció a los 28 años en un trágico accidente de moto en Villa Gesell. Además de esa noticia luctuosa, también trascendió una particular despedida tumbera que le hicieron al joven, quien tenía varios antecedentes.
El accidente ocurrió durante el fin de semana del Enduro del Verano, cuando perdió el control de su moto al circular por una zona de médanos prohibida, cercana al circuito oficial. Sin casco ni elementos de protección, Andrés Alemán cayó desde un barranco de arena y sufrió heridas graves que le costaron la vida.
Oriundo de Ensenada, en la zona sur del Gran La Plata, el joven era padre de una niña de 6 años y había viajado a la costa atlántica para vacacionar. Pero terminó encontraron la muerte en un accidente.
La despedida tras el accidente
El cuerpo de Andrés Alemán fue trasladado para su inhumación en el cementerio. La ceremonia fúnebre se desarrolló con escasa presencia de personas, en un ambiente marcado por la cautela. Fuentes oficiales explicaron que las cámaras de seguridad del cementerio, junto con investigaciones judiciales en curso relacionadas con su figura, podrían haber disuadido a muchos allegados de asistir abiertamente.
Es que Andrés Alemán contaba con un prontuario pesado, incluyendo antecedentes por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes y presunta participación en una organización dedicada al narcotráfico.
A pesar de la discreción inicial, las manifestaciones de duelo no tardaron en escalar hacia formas violentas y públicas. Se registró un episodio que incluyó disparos al aire y la quema de al menos una motocicleta en plena vía pública.
Tras la muerte por el accidente, se viralizaron videos que mostraron a jóvenes disparando mientras una moto ardía, en lo que se interpreta como un ritual de "despedida tumbera". También había inscripciones como "Andrés por siempre" y, especialmente, "La banda del negro Andre ".