Llega la Chachingo Wine Fair Park Hyatt Edition

hyatt 2 Esta nueva versión de la reconocida feria creada por Alejandro Vigil (segundo de izquierda a derecha) y equipo tendrá lugar en el Park Hyatt Mendoza, por quinto año consecutivo.

El ticket incluye la degustación de vinos de las bodegas participantes, una copa de cristal Volf, degustaciones de cerveza de Chachingo Cerveza y aceite de oliva de Corazón de Lunlunta, más gastronomía de Park Hyatt Mendoza y Casa Vigil, además de servicio de agua gratuito de Eco de los Andes. dario. Un rasgo distintivo de esta edición es que la mayoría de los stands serán atendidos por los propios productores.

Las entradas pueden adquirirse AQUÍ (se pondrán a la venta solo 400 tickets).

"El objetivo de esta quinta edición de Chachingo Wine Fair en Park Hyatt Mendoza es continuar mostrando la gran diversidad del vino de Argentina. Hemos invitado a participar a grandes, pequeños y medianos productores de la provincia. Consideramos que es muy importante para Mendoza poder tener una feria de vinos, de estas características, en la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia”. comenta Fernando Gabrielli, Co-Fundador de Chachingo Wine Fair.

“Es un placer recibir nuevamente la Chachingo Wine Fair en Park Hyatt Mendoza. Una celebración emblemática de la Vendimia que reúne a mendocinos y turistas con lo mejor del vino y la gastronomía local, de la mano de nuestro Chef Ejecutivo Franco Canzano junto a Casa Vigil”, comentó Miguel Urmeneta, Gerente General.

HYATT 3 La reconocida feria tendrá lugar en el Park Hyatt Mendoza, por quinto año consecutivo.

Bodegas participantes

Achala Wines, Altieri Wines-Vinorum, Altos Las Hormigas, Berna Wines, Bodega Bombal, Budeguer, Catena Zapata, Domaine Almanegra, Domaine Bousquet, El Enemigo, El Relator, Enroscado Wines, Familia Furlán, Familia Morcos, Finca La Celia, Fuego Blanco, Grazie Mille, Gualtallary Wines, Huentala Wines, Jorge Rubio, LoSance, Lui Wines, Lupa Wines, Martino Wines, Masi Tupungato, Monte Quieto, Mosquita Muerta, Presente Vinos, Pulenta Estate, Sin Reglas, Sottano, The Wine Plan, Toso, Trivento, Viña Artesano, Viña Jardín de María 1910, Wayra by Caliptra, Weinert y Zuccardi Valle de Uco.

Park Hyatt Mendoza, Casa Vigil, Banco Macro, Uber, Flybondi, Lorenzo Automotores, The Wine Time, Eco de los Andes, Corazón de Lunlunta, Chachingo Cerveza y Gabrielli PR Agencia de Comunicación serán los sponsors de esta importante muestra de destacados productores de vinos de Argentina.

hyatt 4 La propuesta cuenta con la participación de 40 bodegas, entre ellas algunas de las firmas más importantes del país.

Más ediciones de Chachingo Wine Fair

La destacada feria de vinos tendrá un importante calendario a lo largo de esta temporada. La propuesta contará con ocho fechas en total, llegando a las siguientes ciudades: Salta, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Bariloche, Mar del Plata (y Mendoza por supuesto).

Luego de la edición en Park Hyatt Mendoza la feria se trasladará a Salta (los días 17 y 18 de abril). Mientras que en mayo será el turno de Rosario (22 y 23).